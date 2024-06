Историческото наследство и живата култура в незабравимо преживяване с хорова музика в Голямата базилика в Плиска

Историческото наследство и живата култура ще се съберат в едно незабравимо преживяване за публиката, когато на 10 юни в Голямата базилика в Плиска концерт ще изнесат Смесен хор „Венета Вичева“ – Шумен и сръбският Камерен хор „Лабиринт“ от град Зайчар. В събитието специално участие ще вземат сопраното Пролет Пенчева и мецосопраното Станислава Марчева. Началото на концерта е в 20 ч., входът е свободен. За зрителите е осигурен безплатен транспорт с автобус, който ще потегли в 19 ч. от паркинга пред Община Шумен. Организаторите очакват публика от още две общини – Каспичан и Нови Пазар. Концертът се провежда под егидата на Областния управител на Шумен.

Идеята идва от разменените гостувания на двата хора в Шумен и Зайчар. „Търсим възможност да направим интересно събитие, което да бъде впечатляващо и публиката дълго време да си го спомня. Ще се опитаме да направим тези срещи ежегодни. За това ще помогне и подписаното наскоро споразумение за културно сътрудничество между Варна и Шумен. С този концерт искаме още веднъж да напомним, че Шумен е един от забележителните туристически региони, който има много какво да покаже за това, че историческото наследство и живата култура могат да бъдат събрани на едно място и да привличат туристи.“ – описа в интервю по Jazz FM идеята диригентът Христо Атанасов.

В първата част от програмата ще прозвучи православна музика. „Тя ще напомни за силата и светостта на Голямата базилика и за това какво място има тя в душата на българина.“ – коментира Христо Атанасов. Във втората част ще чуем популярни творби от европейски композитори и хорови аранжименти на хитове на световни групи, както и солови изпълнения на Станислава Марчева и Пролет Пенчева. „Следваме световния пример в това да правим по-интересни концерти за публиката. Мястото е магнетично.“ – подчертава също пред Jazz FM Даниела Вичева от Община Шумен. Тя е и участник в хора. Даниела Вичева посочи, че публиката на концерта ще бъде многобройна – той ще бъде заснет и излъчен по местната ТВ Шумен.

Да изнася концерти в необичайни пространства и в непосредствената градска среда е част от дейността на Смесен хор „Венета Вичева“ в популяризиране на песенното изкуство. Хористите са ни срещали с красотата на песента сред скулптурните композиции в Паметника „1300 години България“, в двора на музейния комплекс „Панчо Владигеров“, пред сградите на общината и на театъра. „Този концерт е обвързан с място, което има силна тежест и голямо присъствие в историята ни. Самото докосване до него ни мотивира да поднесем интересна програма. Второто много специално нещо е общата ни изява със сръбския хор, с който заедно ще изпълним православни песнопения. Искаме публиката да остане удовлетворена.“ – подчертава Христо Атанасов.

Даниела Вичева акцентира върху приемствеността: „Шуменци са наследници на разцвета на Възраждането, който го припознаваме като започващ от Шумен. Ние имаме първия оркестър, едно от първите читалища, първия театър, първото певческо дружество... Чувстваме се длъжни да продължим, да пренесем наследството във времето и да покажем на идните поколения действително високата култура.“

Голямата базилика се намира в Националния историко-археологически резерват „Плиска“ към Регионален исторически музей – Шумен.