Интуитивни и сетивни, новите произведения на Виктор Попов в изложбата „Водопадът на деветте дракона“ отварят пространства за открития

Преди дни в концептуално пространство ДОМ в София се откри новата изложба на художника и визуален артист Виктор Попов, наречена „Водопадът на деветте дракона“. Събитието продължава до 27 ноември, а мястото е с адрес ул. „Петър Парчевич“ 49А.

Виктор Попов прави първите си стъпки като артист в Пекин преди повече от петнадесет години. Животът в Китай му помага да развие две основни качества – търпение и съзерцание. Без тях артистът е категоричен, че изкуството му щеше да е невъзможно, а сетивността му – нямаше да бъде същата.

„Водопадът на деветте дракона“ е реално място в Жълтата планина, провинция Анхуей, Китай, известна още като „планината на безсмъртието“. Легендите разказват за деветте безсмъртни същества – дракони, които и днес поддържат интереса към това място. По време на пътуване дотам Виктор Попов усеща присъствието на древен пратеник и от този момент изкуството за него се превръща в пробуждане, съзерцание и осъзнато преживяване – като среща с дракон.



Целувката

За своята настояща изложба артистът разказва в ефира на Jazz FM: „Всъщност нещата, които виждаме, са мои открития по стари екстериорни стени. Вярвам, че идеята за тези образи под каквато и да е форма съществува преди ние да ги видим и използва силите на природата, за да рисува по тези стени. Приел съм като моя мисия да откривам тези следи и да ги пренасям в по-обичаен за виждане начин, което правя върху китайска ръчна хартия - също сериозна среща в моя живот. Тя се казва хартия-кожа и за мен докосването до тази хартия носи усещането за нещо много по-близко до нас хората, отколкото до растенията, от които обикновено се прави хартията. Хартията-кожа е много по-жива, тя някак си присъства и отговаря на това, което правя с нея. Така че това, което показвам в изложбата, са тези образи, появили се по стените. Аз съм ги видял, прехвърлил върху хартията, с която работя. Както казах, месец и половина съм работил само с хартията, за да може вече готовите образи да стигнат до формата, в която са показани на изложбата.“



Дървото на живота

Куратор на „Водопадът на деветте дракона“ е Цанета Лучкова, която е плътно до Виктор Попов в реализирането на тази изложба. За нейната подкрепа и за останалите хора, допринесли за тази изложба, Виктор споделя: „Приносът на Цанета Лучкова е съществен, за мен е много важен. Първата стъпка в тази посока беше, когато я поканих да дойде в ателието ми да ѝ покажа какво имам готово, какво съм свършил през последните години. Вдъхновението, което усетих в нея като реакция на това, което видя, е едно от най-ценните неща за мен като творец. Не искам да използвам тази дума, но не намирам по-подходяща. Когато ти си правиш твоите неща, те са си твоите неща, толкова са ти познати, че в един момент загубваш усет за стойността им, за това те къде се намират по скалата на красивото или на стойностното. И започваш да се чудиш има ли смисъл да продължавам. Но когато тя ги видя, оттам дойде и поканата за изложбата. След това по време на подготовката Цанета подхвърляше много деликатно някакви идеи. Едното от нещата беше: „Защо не използваш видео на стените?“ А аз като човек, който се опитва да избяга от миналото си на видео произвеждащ човек, веднага си казах: „Аз не искам видео тук.“ Но пък това остана да зрее у мен и доведе до идеята и осъществяването на интерактивна видео инсталация, свързана с една от работите, която е в изложбата. После Цанета подхвърли да включим и другите сетива. „Няма ли да има музика специално за тази изложба?“ – попита също тя. Тогава се обадихме на Емилиян Гацов - Елби с идеята да го помоля да подбере музика, която да пускаме. Той беше следващият човек, когото поканих в ателието, за да му покажа върху какво работя. Елби също като Цанета така се вдъхнови, че не му се тръгваше. И като резултат е написал специална музика за изложбата. Покрай тази изложба срещнах един дърводелец, поляк, който е дошъл в България, защото се е влюбил в една красива Краси. Той така се вдъхнови, че месец и половина работеше само върху една рамка, за да я направи колкото се може по-добре, но не знаехме дали ще се справи и дали аз ще се справя след това. До последния момент имаше предизвикателства. Така че в този смисъл аз приемам тази изложба не като самостоятелна, а като нещо, получило се благодарение на груповите усилия на доста хора.“



Мост

Цялото интервю на Таня Иванова с Виктор Попов може да чуете чрез плейъра под основната снимка, а някои от работите може да видите в публикацията. Изложбата „Водопадът на деветте дракона“ продължава до 27 ноември в концептуално пространство ДОМ.



Куингдао

За творчеството на Виктор Попов Марко Швалбе, създател и куратор на Stroke Art Fair в Мюнхен, казва, че то се превръща във „визуална алегория за чистота, преданост и съпротива – съпротива срещу забравата, ускорението, отчуждението на възприятието. Тих бунт срещу скоростта, едновременността и същевременно покана – да видим, да усетим, да се задържим“.