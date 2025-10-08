Индийският Lakkshya Quartet свири у нас с Николай Иванов – Ом: „Искаме да свържем класическата карнатична музика с джаза и да изпълняваме своите композиции с музиканти от целия свят“

„Lakkshya Quartet се свързаха с нас онлайн и предложиха да включат In the Mood в своето европейско турне. На мен ми се видя много интересно. Те ме помолиха да им намеря пианист. А в България има много подходящ човек – веднага се сетих за Николай Иванов – Ом. Той отдавна е в тази музика, пътувал е много в Индия, запознат е с карнатичната музика, използвана за медитации и духовни практики. Квартетът я развива като стил в посока към джаза. В колаборация с Ники Иванов ще имаме нещо много интересно. Той освен на пиано, свири на много други инструменти, използва и гласа си.“ – разказа Васил Къркеланов в студиото на Jazz FM. Той организира мини турне на квартета – тримата индийски и българският музикант ще свирят в клуб La Cachette във Варна на 8 октомври, на следващия ден – в „В джаза“ в Пловдив, а на 11 октомври са в In The Mood в София.

„Ние сме класически музиканти, аз свиря на карнатична цигулка. Има толкова много паралели между джаза и карнатичната музика. Ние вземаме една традиционна пиеса и импровизираме в нея.“ – казва Дилип. Перкусионистът на групата Сунаад ни въвежда още по-навътре в традицията: „Карнатичната музика е свързана с обръщането към Бога. Композициите в нея са създадени преди стотици години.“ Дилип добавя, че има много композитори от миналото, които не са били вярващи, но нещо преломно им се случва в живота и те започват да пишат музика, която отправят към Бога.

На основата на класическата карнатична музика Lakkshya Quartet поемат в музикални пътешествия към други жанрове като джаза. Дилип посочва: „Причината да сформираме групата е, че в карнатичната музика има определени ограничения. В един обичаен концерт не можем да свирим с музиканти от други жанрове. А ние винаги сме искали да направим връзка с джаза, с поп музиката. Затова решихме да започнем да композираме собствена музика и да я изпълняваме в сътрудничество с музиканти от други части на света.“