Импровизиращите фолклорни музиканти Христина Белева и Петър Миланов с първо гостуване в Плевен като дуо, в „Бордо“ свирят с плевенчанката Антония Гъркова

Христина Белева (гъдулка) и Петър Миланов (китара) гостуват за първи път в Плевен като дуо. Двамата солисти на Оркестъра за народна музика на БНР с диригент Димитър Христов ще представят на концерта си в кафе „Бордо“ на 23 юни от 19:30 ч. програма с оригинални произведения и аранжименти на мелодии от българския фолклор, а специален участник ще бъде плевенчанката Антония Гъркова. Тя току-що завърши с отличие първата си година на следване в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ в класа на ас. Христина Белева. Своя талант тя преди това разви в Националното училище по изкуствата „Панайот Пипков“ в Плевен. Това е четвъртото събитие от специалната поредица за слушане на музика с разбиране, която Jazz FM и кафе „Бордо“ в Плевен провеждат. Водещ е програмният директор на радиото Светослав Николов.

Пресъздаващи в авторски произведения образци и теми от българския фолклор, Христина Белева и Петър Миланов сформират своето дуо през 2006 г., когато се срещат като инструменталисти в Държавния фолклорен ансамбъл „Филип Кутев“. Имат издадени два албума: „На фокус“ (2011 г.) и „Нека ти разкажа“ (2014 г.) След пауза те възобновиха дейността на проекта и подготвят записите на трети албум, като провеждат национално турне, преминало вече през Пловдив, София, Велико Търново, Габрово, Шумен и Варна. В репертоара им са авторски произведения, в които представят своя поглед върху българския фолклор, обогатен от влиянията на джаза и на световната музика.

За дуото ги събира търсенето на нов звук в съчетанието между гъдулка и китара, а също и желанието за споделяне. В техния стил дълбочината на музикалното изразяване среща радостта и непосредствеността в човешкото общуване. Изпълненията им са вдъхновени както от традицията, така и от преживяването на момента в общуването с публиката и в контекста на конкретното пространство. Новите посоки, в които поемат, те определят като интересен и цветен път.

В Плевен Христина Белева и Петър Миланов ще имат първи общи изпълнения с гъдуларката Антония Гъркова. Учила гъдулка при Борислав Иванов в НУИ „Панайот Пипков“, тя впечатлява Христина Белева по време на журирания от нея Национален детски фолклорен конкурс „Диньо Маринов“ във Варна. Талантливата плевенчанка кандидатства в НМА „Проф. Панчо Владигеров“ и вече завърши първи курс с отличен. „Тя има енергия и желание за свирене, интерес, трудолюбива е.“ – казва за нея преподавателката ѝ в академията Христина Белева.

За 19-годишната студентка музиката е най-голямо вдъхновение. „Тя е неизменна част от живота ми. Свиря на гъдулка – инструмент, който носи духа на българските традиции.“ – споделя тя. Любовта ѝ към музиката се проявява, когато тя е на 7 години и чува нежните звуци на гъдулката на Йордан Спасов. „За мен гъдулката не е просто инструмент, а средство, чрез което изразявам себе си и любовта си към българския фолклор. Свиренето ми носи радост, изпълва ме с вдъхновение и ми дава възможност да съхранявам и популяризирам българските традиции. Продължавам да се усъвършенствам и да работя с отдаденост, защото музиката е не само моя страст, но и мое бъдеще.“ – казва тя.

След успешното си представяне на конкурса във Варна Антония Гъркова свири с Оркестъра за народна музика на БНР сюита от Атанас Вълчев в проекта „Приказки за малки и големи“. През 2025 г. реализира своя първи самостоятелен концерт, който се провежда в зала „Катя Попова“ в Плевен под наслова „Музика от душата – хармония за сърцето“. „Годините ми в НУИ „Панайот Пипков“ бяха изключително важни за моето развитие като музикант и човек. Там получих не само професионална подготовка по гъдулка, но и ценни уроци за дисциплина, труд и постояноство. Имах възможността да уча от талантливи преподаватели като г-н Борислав Иванов, да участвам в концерти, конкурси и различни музикални проекти, като например с Оркестъра за народна музика на БНР, които ми помогнаха да натрупам опит и увереност на сцената. НУИ ми даде среда, в която бях заобиколена от хора със същата любов към изкуството и музиката. Именно през тези години затвърдих убеждението си, че музиката е моето призвание и че искам да продължа и да се развивам в тази сфера.“ – изразява признателност Антония Гъркова.

Отличен интерпретатор, тя проявява интерес към композирането, а мечтата ѝ е да стане диригент и да създаде собствена школа за млади музиканти. Сред своите вдъхновители тя изрежда имената на Христина Белева, Атанас Вълчев и Пейо Пенев. „Първата ми година като студентка в НМА беше изпълнена с много нови предизвикателства, вълнения и ценен опит. Преходът от училище към академичното обучение беше голяма крачка в моето развитие като музиканнт. Срещнах изключителни преподаватели в лицето на доц. д-р Димитър Христов и ас. Христина Белева, както и колеги, от които ежедневно уча и черпя вдъхновение. Обучението в академията ми даде възможност да задълбоча знанията и уменията си по гъдулка, както и да погледна на музиката от по-професионална и творческа перспктива. Първата година ме научи на още повече дисциплина, отговорност и постоянство.“ – разказва за своето развитие в музиката Антония Гъркова.

През учебната година тя упражнява камерно музициране с вокалисти от факултета, свири като солист на Академичния фолклорен оркестър. „Изявена е като инструменталист, има мечта, има амбиция, въпросът е как ще я насочва.“ – казва за бъдещето на Антония Гъркова нейната преподавателка в НМА ас. Христина Белева.

„За мен е чест и привилегия да бъда студентка на един от най-изявените гъдулари в България – ас. Христина Белева. Тя е не само изключителен музикант и професионалист, но и добър преподавател. Работата с нея ми помага да развивам техническите си умения, музикалното си мислене и сценичното си присъствие. От нея се уча на отношение към музиката, постоянство и професионализъм. Благодарна съм, че имам възможността да черпя знания и опит от такъв утвърден музикант и педагог като нея!“ – изразява своята признателност Антония Гъркова.

Христина Белев е пример със своите многообразни проекти. През миналата седмица тя бе специален участник в концерта в НДК на триото на испанския виртуоз Марко Мескида, когото наричат Европейския Кийт Джарет. Тя, както и Петър Миланов, свирят от деца. Христина Белева – от трети клас, той – от първи. Завършват национални училища по фолклорни изкуства, съответно в Котел и Широка лъка. Христина Белева продължава обучението си в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ в Пловдив, а още като 11-класник Петър Миланов поема по пътя на професионалния артист. Най-новият международен проект с тяхно участие е „Гласовете на вятъра“, в който отново си партнират с Лиса Джерард след записа на съвместния албум с „Мистерията на българските гласове“ BooCheeMish.

Концертът на Христина Белева и Петър Миланов със специалното участие на Антония Гъркова в „Бордо“ е част от съвместната поредица с Jazz FM за слушане на музика с разбиране, в която вече бяха представени Борис Петков и Цветомир Радев от „Jazz FM за младите“, китарният виртуоз Ангел Демирев и 13-годишният пианист от Добрич Павел Найденов.