Импровизация и пълноценно общуване в основата на третото издание на „Импровизирай безкрай – сцена за млади таланти"

В изминалите дни за трета поредна година се проведе майсторският клас „Импровизирай безкрай – сцена за млади таланти", а днес ще се състои традиционната джаз вечер с концерт на участниците в него. Те ще излязат пред публиката в кино „Кабана“ от 18:30 ч. Входът е свободен.

За това как премина новото издание на „Импровизирай безкрай – сцена за млади таланти" Венцислав Благоев разказва в ефира на Jazz FM: „Събираме се за три дни почти целодневно между 10 и 17:30 ч. с млади хора – с някои се познаваме, с други – не, и търсим тайните на импровизацията. Повечето от тях вече са с музикално образование или музикална култура, някои са студенти. Още от първата година имахме абсолвенти, класици, други пък идват от рока и не са много наясно с нотите, така че това, което се опитваме ние като едно продължение на другия ни проект „Джаз за деца“, е да накараме хората да комуникират. Основното е не да ги научим да импровизират или да свирят, а да им покажем начина да комуникират, защото джазът е най-интерактивното от всички музикални изкуства и независимо дали някой е много добър, дали може да свири много бързо, високо или пък има по-малък музикален речник, всички да направят нещо красиво заедно. И импровизацията го позволява.“

Тази вечер на сцената на кино „Кабана“ младите таланти ще бъдат в компанията на изявени български музиканти и преподаватели: Венцислав Благоев – тромпет, Петя Станчева – вокал, Павел Цонев – вокал и пиано, Димитър Благоев – китара, Атанас Миладинов – пиано, Михаил Иванов – контрабас, Ивайло Манев – барабани, Невена Григорова – барабани.

За програмата на концерта Венцислав Благоев разкрива: „Започваме с рагтайм естествено. Първият джазов стил, в който няма импровизация. После ще го разчупим малко, тъй като рагтаймът е един развален ритъм и след това ще включим и джазови стандарти. Ще посвирим и авторски композиции на младежите. Общо взето - разнообразна програма с една основна идея: да включим възможно най-много или всички участници в майсторския клас и така всеки по своя начин да покаже какво е научил или какво сме отключили у него – смелостта да импровизира.“ Цялото интервю на Таня Иванова с Венци Благоев може да чуете чрез плейъра под основната снимка.

„Импровизирай безкрай – сцена за млади таланти" се осъществява с финансовата подкрепа на Столична община – Столична програма „Култура“ и партньорството на фондация „Джазтет“, както и на Общински културен институт „Красно село“.