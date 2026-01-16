Имерсивно аудио-визуално преживяване „Сфера“ в РЦСИ „Топлоцентрала“ с шест проекта, единият от които – на Иван Шопов с хор „Нови български гласове“ с ръководител проф. д-р Георги Петков

Да чуем внимателно музиката, обгърнати от нея, ще ни даде възможност проектът „Сфера“ с шест концерта в стилистиката на съвременната музика в дълга вечер, започваща в 21 ч. на 17 януари в Зала 1 на РЦСИ „Топлоцентрала“. Звуковата среда ще бъде Dolby Atmos със система Danley Sound Labs, която вече има представителство в България, благодарение на Sound Mind – Андрей Андреев. И шестте проекта са адаптирани към пространствен звук 7.1. Тази практика не е широко разпространена, на Балканите такива концерти е имало в Солун и Белград, разказа в интервю по Jazz FM Иво Иванов от Sofia Underground.

Началото ще постави проектът Niandraz на Златина Точкова – автор на музиката и вокалист. Тя изследва пресечните точки между dark ambient, drone и trip hop. Музиката се отличава със сложни текстури и интроспективна атмосфера. През миналата година излезе второто EP на проекта Blue Every Day. След това на сцената излиза Иван Шопов с двукратно номинирания за „Грами“ Кармен Ризо, в проект с хор „Новите български гласове“ с диригент проф. д-р Георги Петков. Премиерно те представят албума Ascending Into Silence, създаден в копродукция със сина на Джордж Харисън Дани Харисън. Дуото The Science е третият състав във вечерта, като Иво Иванов ще бъде VJ. Тримата ще създадат кинематографично трип-хоп бас преживяване. След полунощ вечерта ще продължи в по-клубна насока. Нидерландският продуцент Sorza ще представи своя пълен аудио-визуален лайв сет. Той идва от Амстердам, където с The Science са споделили сцената на клуба „Млечен път“, разположен в бивша фабрика за мляко. Нидерландското „дете чудо“ на бас музиката издава първата си плоча на 17-годишна възраст, днес е на 25 год. и има собствен лейбъл, с който е работил по проект на The Science. Музиката на Ben Lukas Boysen (Германия) се движи на границата между ембиънт, съвременна класика и електроника. Индийското дуо Lacuna & Rahul Sharma представя аудио-визуален проект, преплитащ културните наративи на Индия с глобални звукови и визуални влияния.

За цялостното усещане допринася сценографията на шведски артист, построил огромни дървени сфери, които ще висят от тавана. Светлинното оформление е на Елина Иванова. „Целим цялостното преживяване да бъде съвкупност от тези елементи, затова се нарича „потапящо.“ – пояснява Иво Иванов. Вратите отварят в 20 ч., началото е в 21 ч. Самият той се изгражда през годините като видео артист в епоха на динамични технологични промени. „Започнах във VHS времената, когато се снимаше на видеокасети, после минах на mini DV, сега всеки може с телефона да заснеме и монтира каквото иска като клипче. Но има и една опасност – невидимия партньор – изкуственият интелект.“ – казва той и пояснява, че все повече хора са склонни да се уповават на технологиите. „Но човешката креативност, простота, наивност и глупост дори не може да бъде чак толкова добре имитирана. Затова не се притеснявам. Избягвам да използвам изкуствения интелект, предпочитам всичко да правя сам с човешката емоция и грешки.“ – добавя той.

Второто издание на „Сфера“ ще се проведе на 4 декември.