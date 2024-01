Илия Петров и светците на нашето време – мъченици и животворци

За хуманиста Илия Петров е важно да разбираме и постоянно да живеем с мисълта за злото, което е всепроникващо и безпощадно, и доброто, за което непрекъснато трябва да отстояваме териториите като възложена ни от Бога мисия. Образът на съкрущаващото човека не присъства директно в неговите творби – той е в начина, по който ни се отразява и в нашата способност да се борим с него. Затова и светците в съвремието са мъченици и животворци.

Те са в най-ранните му творби, както са били открити, подбрани и подредени в изложбата „Академията като съдба“ (във Фейсбук тук) в галерия „Академия“ на НХА от кураторите д-р Милена Балчева-Божкова (ръководител на проекта) и Иво Райков. „Творчеството му от 20-те години ще остане задълго пазено в папките и самотните ъгли на ателието и ще чака своето повторно откриване.“ – пишат те на уводния постер към изложбата, когато пристъпваме към разглеждането на десетки творби от този период, някои от които са непоказвани досега, а една е преоткрита. Те са в житейската рамка на неговите работи от студентските години до момента, в който печели конкурса за преподавател по живопис, заемайки мястото на своя учител проф. Никола Маринов. Този път е винаги свързан с Националната (тогава – Държавната) художествена академия.

В тези почти 20 години са изворът на уменията му в изкуството, фомирането на разбирането му за ролята на твореца, изграждането му като личност – наблюдателен, проницателен, изразителен. Уважаващ човешкото достойнство и обичащ хората. Това негово посвещение към хората всецяло изпълва всяка творба. Останалото от платното – цвят или пейзаж, не е фон, а добавя към образа на човека – сломен или озаряващ – и винаги жив. Така Илия Петров развива своята техника в новаторски подход към изкуството, в което намира художествен израз неговата личност със здрав морален интегритет.

Именно търсенето на нов рисувателен език е формулирано в заданието към участниците в конкурса за преподавател по живопис в академията, когато през 1939 г. е препоръчано освобождаването от длъжност на проф. Никола Маринов. Твърде неясно описана задача, отправя критики пресата тогава, като се впуска в обсъждане на конкурсните творби. За мястото се явяват 14 признати художници, а до финалния кръг достигат петима. Те живописват човешко голо тяло в естествена големина. В експозицията една до друга са две от творбите – на Илия Петров и на Васил Стоилов. В сравнението между двете изпъква способността на Илия Петров като пресъздава образа пред него, да изрисува и чертите на характера му. И това той прави, имайки пред себе си човек, с когото не би следвало да чувства емоционална връзка – това е модел, свел поглед към хладното оръжие в ръцете си. Но хуманистът дълбоко се вглежда в него до степен наблюдателят да чуе туптенето на сърцето му и да почувства топлината и кислорода, които кръвта разнася в тялото му. Втора негова работа от конкурса – композиция с голи женски тела, подчертава още нещо важно за художника – той отлично познава и уважава световната традиция. Автор извън конкретното време и географско пространство, рисуващ изображения с душа, Илия Петров печели конкурса.

В протокола проф. Симеон Велков пише: „Илия Петров е добър рисувач. И той рисува пленер, същевременно е условен. Има чувство към композиция. В портретите има характер.“ Мнението на директора проф. Васил Захариев също показва търсене отвъд чисто живописната техника: „Илия Петров е добър рисувач. Той може да каже онова, което желае. – Той е културен.“ А проф. Никола Маринов, който не е член на комисията, но има право да изрази мнение, „смята Илия Петров за художник с широка култура. Познава човешката фигура, има придобита техника и чувство към фигуралната композиция; портретите му са с много характер. Има солидна рисунка, чувство за тон и дълбочина. От всички кандидати той се приближава най-много до академичното третиране на човешката фигура.“ Пресата обаче е разделена. С противоположни коментари за Илия Петров и Васил Стоилов излизат вестниците „Заря“ и „Литературен глас“, а изданието, противник на решението на академичния съвет, заклеймява целия конкурс. Разразилият се сблъсък на мнения е описан на информационното табло и ще бъде тема на една от двете лекции, съпътстващи изложбата.

19 години по-рано Илия Петров е прекрачил прага на академията като студент в първия курс на проф. Никола Маринов. В ателието му той среща като състуденти Илия Бешков и Любомир Далчев, а също и голяма любов – първата си съпруга Вера. „Ние бяхме за неговия поглед съвършено прозрачни. „Познавам душиците на всички ви!...“ – казваше (…)“ – пише за своя професор Илия Петров в юбилеен вестник по повод изложбата му в София през 1969 г. И може би тук, когато сърцето му се е отворило за любовта, неговият преподавател е оказал голямо въздействие в култивиране на вроденото му чувство да разбира хората и да ги обича. „Той постоянно чувстваше нужда да общува. Интересуваше се от живота на своите ученици, от домашния им бит. Опознаваше навиците им. Залитанията, глупостите, маниачествата им не го гневяха. С присъщия си хумор намираше начин тънко да осмее такива младежи. Това не пречеше, когато беше нужно, горещо да ги защищава. Много често ги подкрепяше и материално. Той беше щедър до разточителство.“ – описва Илия Петров своите впечатления от професора, учещ го с примера си на духовна щедрост. И се възпитава в честност към изкуството и богатство на експресията: „Никола Маринов най-високо ценеше и уважаваше искреността и художествения израз. Защото той самият беше олицетворение на творческа непосредственост и честност. (…) Него никой не можеше да излъже. (…) Винаги, във всичко той оставаше верен на себе си. Затова го обичаха като човек и уважаваха като художник тия, които го разбираха.“ Творческият характер на Илия Петров го предизвиква към създаването на собствен език, в което е окуражен от своя преподавател: „По дух и схващане за изкуството, по маниера на работа той се различаваше твърде много от другите. Той бе художник с ярко изразен свой личен стил, в който финесът на италианската живопис бе съчетан с първичната сила на славянина.“ Така той се формира като новатор в линията на приемственост. В темите и обектите на своята работа той търси корена, който дава устойчивост, и новия живот, който той ражда. И създава свой език, с който да изразява хуманистичните си идеи. Неговите етюди, отбелязва през 1962 г. Атанас Божков в цитат в изложбата, вещаят ново време в развоя на академията: „Сложната живописна фактура, говореща за явни инспирации от творбите на старите майстори, е напълно различна от старата живописна система от периода на Рисувалното училище.“

„На нивата“ е студентска работа на Илия Петров от 1924 г., в която фигурата на селянка, кърмеща на полето, е толкова голяма, че не се побира в рамката на картината. Това не е портрет на отрудена жена, а образ на безпределната човешка устойчивост, въплътена в светицата, хранеща живота. И до тази картина – „Мото: жълт квадрат“ – преоткрита сега в научно-изследователската работа по изложбата творба, с която Илия Петров печели студентския конкурс по живопис през 1924/1925 г. Композиционно той я изгражда в две посоки – избутва на заден план фигура на мъж, отчужден от света, изпитал гняв, но вече примирен със съдбата си, презиращ това, което е пред погледа му и не му дава възможност да се реализира като човек. Ръцете му са неестествено дълги – той би могъл да си служи с тях, за да промени своето положение, но явно обстоятелствата не позволяват, затова те оформят рамка, зад която мъченикът отчаяно търси спасение – изолирал се, безпомощен и безвластен. Същевременно композицията се движи и в обратната посока – към света, като утроба, която възпроизвежда безчовечност. В съжителството на двете творби, съвсем естествено обусловено от това, че са студентски работи от един и същ период, e отново тази вечна битка между доброто и злото, която доброто ще печели, защото то ражда живот.

Погледът се отклонява вляво към етюд голо детско тяло от следващата, 1926 г., изрисуван с изключителна нежност и любов, с вярата, че идва бъдеще на светлина. Тя може и да угасне – зависи от самия човек, на когото е вменено да е носител на Божествен огън. Детето е склонило глава, предизвестие на живот на изпитания. През същата година Илия Петров безапелационно печели конкурс за специализация в Мюнхен. „Още миналата година, при изложбата на свършилите академията, този момък показа какво може. В един ред от рисунки с въглен, сангин и графит, той бе достигнал едно съвършенство в техниката на черно и бяло, съвсем необяснимо за един млад художник, който никога не бе излизал навън от България. В начина на поставяне на щриха, в маниера на изкарването на светлините, в сръчността да работи с плоскостите, той се яви изведнъж с една модерна техника, каквато не би могъл да изучи у нас. (…) После името му се забрави, за да се чуе повторно при конкурса за стипендия в странство. И на този конкурс Илия Петров се утвърди завинаги като художник.“ – пише Чавдар Мутафов в пресата. Конкурсната творба – „Лодка“, виждаме в репродукция на вестникарската страница. Картината е показана на Първата Обща художествена изложба, през 1927 г. е откупена от Народния театър, а след това следите ѝ се губят, пишат за още едно липсващо парче от пъзела кураторите. Илия Петров е едва на 25 години. Лодкарят е застинал с греблата в неистово и някак безпредметно усилие, както го описва Чавдар Мутафов – патос, в който има умора от ударите на съдбата. Те са изпитани и от други герои на Илия Петров в творбите му за конкурса. Фигурата на момче Мутафов описва така: „Тези странни жълти очи, изгасващи върху лицето на сомнамбул или идиот; тази бедна безпомощна хилавост на това тяло, обладано от зли сили; тази жалка рахитичност, препълнена с горчевината и мъдростта на страданието; това полу-дете, полу-старец, отдавна знаещо, отдавна разочаровано, отдавна примирено.“ И после обрисува контраста с момичето-светица в трето произведение от конкурса.

Образа на светостта Илия Петров търси и в християнски сюжети, които пряко свързва с живота. Ангелът-вестител съобщава на Дева Мария, че ще роди Сина Божий с бяло, обърнато към нея цвете, Св. мъченик Трифон броди по българските поля със сърп в ръце пред издигащи се хълмове на духовното извисяване до райските пейзажи в най-висок план. И още икони в портрети – на слепия гъдулар на златен фон, на овчар, около който няма нищо, защото той съдържа в себе си всичко…

Така познаващ света и подредбата в него Илия Петров се отправя към Мюнхен, опознава нова култура, открива нови взаимоотношения между хората, ново отношение към живота, за да се завърне тук и да продължи да говори истината за живота чрез своите творби. Той се е самоописал като слял се с живота в един от автопортретите си и като носещ светлината в света в друг. Тази светлина е характерна в изобразяването му на творците, свидетелстват портрети на художника Владимир Димитров – Майстора, на композитора Любомир Пипков, на писателя Светослав Минков, на актьора Порфирий Велков. Фини хора с огромна духовна мощ, творците са пратеници на Бога. Затова е свято изкуството, свята е и любовта – в тях намираме всичко. Неговата любима Вера поглежда от платното към художника с поглед, в който е само той. Човекът, когото е обичаме, е целият свят за нас.

Няколко дни след откриването на изложбата галерия „Академия“ продължава да е пълна със студенти, които рисуват – вдъхновяват се и се учат в разговор между връстници. Идвайки от миналото, за тях Илия Петров е човекът от бъдещето, който им показва пътя към истинското изкуство, в който художникът рисува с обич и дълбоко човешко разбиране към всичко, което изобразява, за да ни го предаде истинно.

Изложбата, отбелязваща 120 години от рождението на Илия Петров, можем да разгледаме в галерия „Академия“ на ул. „Шипка“ № 1 при свободен вход до 21 януари. Представените над 50 произведения са от Музейната сбирка на Националната художествена академия, Националната художествена галерия, галерия „Елена Карамихайлова“ – Шумен, Дарение „Колекция Светлин Русев“ – Плевен, Исторически музей – Панагюрище, галерия „Финес“ и частни колекции. Документалните материали са от Архивния фонд на НХА, Държавна агенция „Архиви“ и Съюза на българските художници. Националната библиотека „Св. св Кирил и Методий“ предоставя илюстрирани от художника книги, издадени през 20-те години на миналия век. В дизайна на Младен Врабчарски творбите от изложбата комуникират една с друга. Проектът се финансира по програмата на Националната художествена академия за присъщата ѝ научна и художественотворческа дейност.

В дълбочина в темата за ранното творчество на Илия Петров ще навлезем на три специални събития. На 12 януари от 17:30 ч. ще се проведе кураторски тур, следват две лекции – на 15 януари и на 19 януари от 18 ч. Първата – „Илия Петров – отвъд родното, отвъд другия“, е посветена на свободното му творчество и на най-ранните му години. Тогава ще бъдат разгледани академичните му творби, произведенията му от мюнхенския период, запознанството му с много важни личности за българското и европейското изкуство. Ще бъде обърнато специално внимание на важни академични работи на Илия Петров, включително „Мото: „Жълт квадрат“. Темата на лекцията на 19 януари е „Големият сблъсък“ за академичния конкурс през 1940 г. и полемиката около него.