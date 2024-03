И накрая остава само любовта: Мирослава Кацарова пее аранжименти на Мирослав Турийски с Бигбенда на БНР под диригентството на Антони Дончев

Мирослава Кацарова ще изпее с Бигбенда на БНР оригинални песни от репертоара си, белязали последните близо 25 години от развитието на съвременния български вокален джаз. Досега те са били изпълнявани само с камерни формации, а аранжиментите за голям оркестър прави Мирослав Турийски. На концерта на 21 март от 19 ч. в Първо студио на БНР той ще бъде на пианото, а Антони Дончев – на диригентския пулт. „Ние сме страхотно ентусиазирани и очакваме с нетърпение този концерт, защото сме сигурни, че и публиката ще бъде въодушевена.“ – каза маестро Дончев в интервю за Jazz FM след първата репетиция по-рано тази седмица.

Снимка: БНР

Колко приятно им е на музикантите да изпълняват тази музика си личеше по прецизно изработване на детайлите в процес, който очевидно носи голямо удоволствие. Внимателното вглеждане в материала е необходимо заради характера на репертоара – български джаз песни от съвремието. Именно музиката на днешния ден е фокус на политиката на Антони Дончев като ръководител на бигбенда и на цялото му творчество. „Той задава посоки в българския джаз.“ – коментира Мирослава Кацарова. А аранжиментите на Мирослав Турийски описа: „Наистина впечатляващи, както винаги интелигентни и не на последно място – комуникативни.“

Снимка: Владислав Мирчев

В своите аранжименти, съобразени с естетиката на вокалистката, Мирослав Турийски е постигнал панорамност и дълбочина на звука, заложил е на богатството от тембри на оркестъра. Това е първият път, когато той аранжира за бигбенд. „Много благодаря на Антони и музикантите, които подходиха с невероятна отзивчивост. Ще стане хубав концерт!“ – уверен е Мирослав Турийски. Аранжиментите му подхождат на натюрела на ансамбъла. „Допада им съвременната звучност. Миро е намерил днешния ден, без да е самоцелно, просто душата му е такава, а и моята също е там. Музикантите имат същата нагласа, стремя се да им давам такъв репертоар. Музиката сега е предизвикателството, което е най-важното за преодоляване.“ – коментира Антони Дончев.

Снимка: Владислав Мирчев

Заглавието на програмата „От тук до вечността“ дава написана за Мирослава Кацарова композиция на Мирослав Турийски. „Тя пристигна на мейла ми преди десетина години със заглавието À la Jobim. Звучи като бавна, много мечтателна боса нова с лека носталгия. Точно тогава бях гледала филма Love на Уилям Юбанк, в който по много фин и съвременен начин се казва, че когато сме в гранична ситуация, забравяме злото. Може би когато човек е в последните часове на своя живот, той си спомня само най-хубавото – и това е любовта. Това е посланието ми с концерта и селекцията на тези песни.“ – посочи Мирослава Кацарова.

„Този проект е много важен за нас, защото представя специално създадена нова българска музика. Това е най-важното нещо, което се опитвам да правя през годините. Очаквам концертът да се посрещне с огромна радост като нещо, което ще остане задълго у публиката.“ – с увереността в думите на Антони Дончев завършва разговорът ми с музикантите.