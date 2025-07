Хореографът Силвия Томова за „Цар Калоян“ от Владигеров на Държавна опера – Стара Загора: „Направихме европейски спектакъл. Но ние сме европейци“

С величествен спектакъл за величествена личност и за величието на човека Държавна опера – Стара Загора чества 100 години от своето създаване. В аналогия за 50-ата годишнина, отново на сцената е „Цар Калоян“ от Панчо Владигеров. Премиерите са на 18 и 19 юли на Античен форум „Августа Траяна“ (отложени с ден заради лошото време), следващите спектакли са на 25 юли на фестивала „Сцена на вековете“ във Велико Търново и на 29 август на разкритата от Старозагорската опера Сцена на брега на Древния Севтополис (язовир „Копринка“).

Като интересно, многопластово произведение, отварящо врата към друго желание за работа и творчество, определи в интервю по Jazz FM единствената опера на Владигеров хореографът Силвия Томова – главен художествен ръководител на балета на Държавна опера – Стара Загора. Двете с режисьора Вера Петрова имат близък начин на мислене и затова тя няма затруднение да изпълни поставените задачи за всеки персонаж и всеки колектив. „Получи се вдъхновен, красив и специален спектакъл.“ – каза тя.

„Цар Калоян“ е с музика с европейски влияния, в която е вплетен български фолклор, разказва за важни исторически моменти и за значима личност, която трябва да бъде третирана с респект. „Аз поставих танците много лесно, защото много се вълнувах. Когато една картина е направена музикално изключително интересно, идеята идва сама. Но тъй като балетът е част от общата картина, всички тези хореографии трябваше да бъдат вплетени в спектакъла. Поставих си много интересни задачи, които бяха провокирани в мен от изключително интересния прочит на Вера. Обичам също да работя така – персонализиран образ, на който да бъде даден характер и около него да се разположат останалите детайли. Така е лесно да се събере този изключително пъстър, красив и труден пъзел. Възхищения към солистите, много ми помага музиката с оркестъра на маестро Ивайло Кринчев, тъй като тя е сложна за изпълнение. Направихме един европейски спектакъл. Но ние сме европейци.“ – коментира Силвия Томова.

„Цар Калоян“ Панчо Владигеров пише след Берлинския си период с либрето на родения в Стара Загора Николай Лилиев и Фани Попова-Мутафова, премиерата е в София през 1936 г., а само година след това тя става първата българска опера, поставена в чужбина – в Братислава. Силвия Томова е категорична, че български произведения трябва да се поставят по-често: „Трябва да ценим своя корен, да сме щастливи, че са ни оставени в наследство такива прекрасни произведения и че имаме възможността – и трябва – да ги покажем както на нашите сцени, така и на световните.“ За историята на постановките на „Цар Калоян“ разказва изложба, подготвена от Държавен културен институт Къща музей „Панчо Владигеров“. Авторе дългогодишният директор Надя Сотирова, а проектът е осъществен с подкрепата на Министерството на културата.