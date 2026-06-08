Хърватската вокалистка Лела Капловиц в Sofia Live Club със собствен джаз език в съчетание от богатството на жанра, музиката на родните земи и вътрешния глас

Хърватската вокалистка Лела Капловиц представя своя оригинална музика и хърватски поп и рок песни, интерпретирани в джаз стилистика, на концерт в Sofia Live Club при свободен вход на 8 юни от 2026 г. „Енергия на джаз сцената в Хърватия дава отношението на музикантите към случващото се в страната. Все още нямаме джаз академия или музикално училище, изгубихме единствения джаз клуб, когато почина един от пионерите на джаза в Хърватия. Всичко това дава сили на музикантите да отстояват пространството на джаза.“ – коментира вокалистката в студиото на Jazz FM.

Тя разказа, че джазът винаги е имал аудитория в Хърватия, има няколко джаз фестивала, на които хората обичат да ходят, има и клубове, които представят различни стилове музика. „Но ние като джаз музиканти искаме да си имаме един много хубав джаз клуб. Млади поколения джаз музиканти учат в Австрия или Италия и след това се завръщат и започват да създават джаз сцената.“ – описа перспективите пред джаза в Хърватия Лела Капловиц. Гостуването на групата ѝ у нас е част от културната програма на Посолството на Република Хърватия в България и се реализира с подкрепата на Министерството на външните и европейските работи на Република Хърватия. Входът за концерта е свободен.

Лела Капловиц е винаги отворена към света. След първата част на нашия разговор слушаме песента, която открива албума ѝ от 2019 г. To One. Музиката в него е създадена с идеята да сплоти в една общност хората, които я слушат. Той е издаден от американска компания и първото му представяне е в „Карнеги хол“ в Ню Йорк. В първата пиеса Liila участва дъщерята на вокалистката – цигуларката Луция Капловиц. Получила образованието си в Австрия, младата артистка свири с майка си още от 4-годишна. Луция е част от формацията, която излиза на сцената на Sofia Live Club тази вечер. Третият член е пианистът Никола Шантек. „Ние сме трима музиканти от три различни поколения. Много ми е приятно да работя с млади хора.“ – посочва Лела Капловиц. Водещото за тяхното изграждане тя обобщава така: „Най-важното е да слушаш джаза в неговата многоликост, да слушаш музика от родното място, да слушаш вътрешния си глас и всичко това да съчетаеш в своя собствен джаз език.“

На финала на нашия разговор слушаме „Полет“ от албума „Моят свят“ – първия албум, който Лела Капловиц записва изцяло на хърватски. Той съдържа нейните размишления за света – външния и вътрешния. С това вокалистката си обяснява неговият успех. И албумът, и тази песен са с номинации за хърватската награда, еквивалентна на „Грами“.