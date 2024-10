Групата The Oldie Goldies с дебютен албум Happy Feet и концертна покана за танци

С много настроение и искрящ суинг формацията The Oldie Goldies издава дебютния си албум Happy Feet. Той включва 15 композиции, които с лекота ни пренасят в ерата на суинга.

The Oldie Goldies, които започват своя музикален път в по-малък формат през 2019 г., са създадени по инициатива на Борислав Петров, за да свирят по време на суинг събития. Днес групата се представя като октет с музиканти от България, Испания и Франция и включва Велека Цанкова (вокали), Александър Миланов (тромпет), Александре Мерансиен (алт саксофон), Арнау Гаррофе (тенор саксофон), Станислав Арабаджиев (пиано), Борислав Илиев (китара), Васил Хаджигрудев (контрабас), Борислав Петров (барабани). За първи път в този състав те взимат участие през 2021 г. в едни от най-големите фестивали за суинг обществото - Sofia Swing Dance Festival. „Беше едно голямо зрелище, защото е съвсем различно от нормалния музикантски живот, ако отидеш в някаква зала или си в някой клуб.“ – разказва Велека Цанкова в интервю за Jazz FM.

Сега формацията споделя музиката, която изпълнява, с всички изкушени от тази естетика, представяйки дебютния си албум Happy Feet на 11 октомври в Sofia Live Club от 20 ч.. Събитието не е предназначено само за суинг танцьори, а е покана, отправена към по-широката публика, която обича да се забавлява. В програмата е подгряващ DJ сет на Павел Ангелов от Sunday Hop, който ще продължи да пуска музика в паузите, а и след изявата на групата. „Вечерта ще е дълга, много неща ще се случват и ще си струва човек да дойде, дори и да не танцува.“ – разкрива басистът Васил Хаджигрудев.

За последните няколко години концертният репертоар на The Oldie Goldies е нараснал значително – групата изпълнява между 70 и 80 песни, а в албума Happy Feet са включили общо 15 песни, сред които има и оригинална музика. Сред вдъхновенията е музиката на Фатс Уолър, Бени Гудман, Каунт Бейси, Дюк Елингтън. В проекта звучат класики като All of Me, Come Rain or Come Shine, All That Meat and No Potatoes, Do you Know What It Means to Miss New Orleans и др. “Репертоарът до голяма степен е продиктуван от танцьорите, от това какви нужди имат те. Така че той е общ процес, но основното лице, което прави аранжиментите на подбраните песни, е Арнау Гарофе Фарас.“ – посочва Хаджигрудев.

Имената на вокалистката Велека Цанкова и басиста Васил Хаджигрудев свързваме с различни проекти. Какво им дава участието в The Oldie Goldies? „Според мен за всеки е различно, но общото е това удоволствие, това много специално усещане да видиш как на твоята музика танцуват огромна маса хора, което за друг стил музиканти е ежедневие, но за джаз музикантите не е.“ – казва Васил Хаджигрудев. От своя страна Велека Цанкова посочва: „Съгласна съм с казаното от Васил. На мен също така ми носи удоволствие факта, че сме толкова много хора на сцената. Осем човека си е прекрасно предизвикателство и буди интерес у мен. Мисля, че за всеки един от нас е удоволствие, че можем да правим музика с толкова много колеги и освен колеги между нас има и приятелство с поне някаква част от членовете на групата. Това всъщност си е един малък празник.“

The Oldie Goldies посреща своята публика с прецизно подбран репертоар и с готовност за истинско забавление. „Имаме си специален гардероб за тази група, имаме си униформа.“ – разкрива Васил, а Велека допълва: „Преди концерт се зареждаме с позитивно настроение, защото винаги е удоволствие да посвирим заедно с The Oldie Goldies.“

Цялото интервю на Таня Иванова с Велека Цанкова и Васил Хаджигрудев може да чуете чрез плейъра под основната снимка.