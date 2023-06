Големи и млади имена във втория концерт кауза „Ново поколение“ днес. Инициаторът Димитър Косев: „Този уплах от българския композитор трябва да бъде разрушен и заровен много надълбоко“

След като през миналата година така достойно изпълни със смисъл и доказа нуждата от своето съществуване, поредицата от концерти „Ново поколение“, инициирана от диригента Димитър Косев с Русенска филхармония, продължава днес от 19 ч. в зала „България“. Предстои да чуем произведения на млади композитори заедно с тях в залата. От областта на джаза това са: Ангел Заберски, Костадин Генчев, Константин Костов, Емелина Горчева-Димова, Йордан Владев. В програмата са още творби на Пламен Цветанов, Добромир Кисьов, Вели Чаушев и Стефан Тоцев. Солисти ще бъдат Константин Костов – пиано, Вели Чаушев – тамбура, Костадин Генчев – кавал, Христина Белева – гъдулка, Гергана Димитрова – вокал, дуо „Арденца“. Събитието е от програмата на Международния фестивал „Софийски музикални седмици“.

„Ново поколение“ от първото си издание миналата година се превърна в платформа за среща на публиката с нови творби на млади български композитори. „След отзвука разбрах, че този концерт трябва да се превърне в кауза, която подкрепя и дава стимул на младите български композитори да творят. В тях виждам недоверие, може би страх, липса на самочувствие дали тяхното произведение някога ще бъде изпълнено.“ – коментира пред Jazz FM замисъла диригентът Димитър Косев.

И тази година в „Ново поколение“ звучи творба на Ангел Заберски. Композиторът оценява възможността, дадена с инициативата на Димитър Косев: „Неговата добронамереност ме вдъхновява да пиша музика, което най-много ми се прави.“ Удовлетворението е взаимно. „Радостта на композитора неговите произведения да стигнат до публиката е неговата победа.“ – казва Димитър Косев. Днес за първи път ще се срещнем с произведението на Ангел Заберски „Капризите на дамата“. „Музиката е много образна, филмова, с различни настроения – и с драматични моменти, и с комични елементи, и с романтика и любовни трепети.“ – описва я композиторът, обичащ да пише музика, както я описва – „приятна за слушане“.

Именно проектът „Ново поколение“ дава стимул на Емелина Горчева-Димова да напише първата си симфонична сюита. „Инициативата е шанс на младия автор да бъде забелязан, да представи на публиката своето творчество, да работи с невероятни професионалисти и да създаде нещо ново и специално за този концерт. Имах нужда да напиша произведение с голям мащаб, но да ги има безтегловните, прозрачни и леки моменти, които напомнят за безкрайното. „Ново поколение“ ражда нови идеи и съм вдъхновена. Проектът е обединител на композиторите, които са решили да се борят тук, в България, въпреки трудностите, защото те са безкрайно много. Композиторското изкуство е нелек труд, а творците продължават да създават нови произведения. Такива концерти дават нов импулс да създаваме и да бъдем заедно.“ – казва тя.

Нейното възхищение от постижения на страната ни е в основата на първата ѝ симфонична сюита, започнала живота си като балет – „Песента на планетите“. Тя е посветена на приноса на България в областта на космонавтиката и авиацията и е вдъхновена от полета на Георги Иванов. Днес ще чуем две от частите: с усещането за статика и движение „Въведение“ пресъздава космическа картина, а „Уран“ е с чувството за куриозното поведение на планетата – тя има силен наклон на оста на въртене в обратната посока на всички останали.

Отговорността на Димитър Косев в „Ново поколение“ е голяма – творбите се изпълняват премиерно, а композиторите са в залата. Тогава той има една цел – произведенията да бъдат харесани и възприети по най-добрия начин. Но не се страхува – вълнува се. Това е водещото чувство и при оркестрантите. Когато изтича срокът за изпращане на творби, през 15 минути в кабинета му влизат членове на оркестъра, за да го попитат какви произведения са постъпили и как звучат те. „В един момент хората претръпват, свирейки само класици. Този уплах от българския композитор трябва да бъде разрушен и заровен много надълбоко. Хората не трябва да се страхуват.“ – убеден е Димитър Косев.

„Ново поколение“ отваря нови хоризонти. „Хората наистина ще чуят накъде отива българската музика. Ние сме длъжни да подкрепим композиторите като музикална структура и семейство.“ – толкова много постига Димитър Косев с концерта кауза „Ново поколение“. Програмата бе представен на 23 юни в Русе, а в неделния ден ще бъде премиерата в София.

Международният фестивал „Софийски музикални седмици“ е част от Календара на културните събития на Столична община през 2023 г. Съорганизатори са Столична община, Министерство на културата, Софийска филхармония, Национален дворец на културата. Проектът се осъществява с подкрепата на Национален фонд „Култура“ и Столична община. Jazz FM е медиен партньор.