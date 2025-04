Гледа се на един дъх и оставя трайна следа динамичната и цветна постановка на „Сватбата на Фигаро“ на МДТ „Константин Кисимов“ – Велико Търново

Изобилие от цветове и динамично действие открояват постановката на Музикално-драматичния театър „Константин Кисимов“ – Велико Търново на „Сватбата на Фигаро“ от Моцарт. Непреходността на творбата е в изключителното съчетание на драматургия и музика в срещата на великите личности Бомарше, Моцарт и либретиста Лоренцо Да Понте, отбелязва режисьорът Петко Бонев в интервю по Jazz FM. И пресъздава тази искра на вдъхновение с пролог, в който Моцарт е осенен от идеята за творбата и я пише като насън. В ролята на композитора е Никола Попов (в центъра на основната снимка към публикацията), когото виждаме и в образа на градинаря Антонио (в центъра на заден план на последната снимка).

Снимка: МДТ „Константин Кисимов“ – Велико Търново

След „Дон Жуан“ това е втората голяма опера на Моцарт, която трупата представя. В основата на успеха на постановката е изключителният екип, който се среща за първото произведение, казва Петко Бонев и изрежда имената на диригента Георги Патриков, сценографа и костюмограф Ася Стоименова и автора на 3D мапинга Лора Руневска (elektrick.me). Визуалните решения са другият нов елемент в съвременната трактовка на произведението. С тях се пести не само финансов ресурс за декори, но и време за промените на сцената. Това дава възможност постановката по-лесно да гастролира в страната, като придава на спектакъла характерната за съвремието ни динамика. Визуалните ефекти, работещи и в дълбочина, приканват да вникнем в пластовете на произведението и изобщо на творческия импулс. „Компактно представяме това бижу. Декорът се подсилва от изображенията. Така се получава тази красота, съчетана със сценично осветление. Актьорите попадат от картина в картина, а публиката се наслаждава на многобройни цветове. Получи се, ефектът е явен от реакциите на зрителите. Доволен съм, че си свършихме добре работата. Голямо удоволствие е да се работи Моцарт!“

Снимка: МДТ „Константин Кисимов“ – Велико Търново

Другото голямо удоволствие е да се слуша музиката. Диригентът Георги Патриков отбелязва: „Сватбата на Фигаро“ никога няма да остарее, защото кипи от енергия. Когато Моцарт е писал тази опера, той е бил в такъв период, в който блика от теми и идеи. Такъв полет на духа се долавя във всяка нота! Удоволствие е и за слушане в залата, и за нас като изпълнители на сцената. Преживяваме го всеки път с огромно удоволствие. Удовлетворението е голямо!“

Снимка: МДТ „Константин Кисимов“ – Велико Търново

Двамата с Петко Бонев открояват и увертюрата, и ариите на Фигаро, на Керубино и на Графа, които се изпълняват обичайно и самостоятелно на концерти. „Но вътре има брилянтни ансамбли, които така наслагват напрежението в края на първо действие и на финала на операта, че публиката не може да си вземе дъх от тази музика, обхващаща всичките сетива на човека.“ – поставя още един акцент Петко Бонев. Георги Патриков добавя за грандиозните финали на действията: „Невероятно е как на човек могат да му хрумнат толкова много неща, които протичат едновременно и са равностойни по смисъл – така да го напишеш, че да проследиш всяка линия и да намериш смисъла на всеки персонаж в тези необятни звуци.“

Снимка: МДТ „Константин Кисимов“ – Велико Търново

Как оживява музикалната партитура на Моцарт в тази постановка? Диригентът Георги Патриков обобщава: „Солистичният състав е подбран след кастинг. Много съм радостен, че така подредихме пъзела, че участват много опитни певци и много колеги, които правят първи стъпки на оперната сцена. Повечето роли са изключително виртуозни, изискват центриран глас, същевременно всичко трябва да звучи просто и лесно, а технически е сложно и звуково е предизвикателство да го направиш така красиво и цветно. Персонажите са въвлечени в хумористичната история, пълна със страхотни обрати. На тази динамика и солистите, и оркестърът трябва бързо да реагират. Колегите се справят много добре. В целия състав се усеща удовлетворение от това, че сме успели да пресъздадем по много добър начин това произведение.“

С няколко отчетливи нови елемента, спектакълът е с разширено заглавие: „Сватбата на Фигаро“ или „Един луд ден“. Постановката на МДТ „Константин Кисимов“ – Велико Търново гледаме на 24 април на сцената на Драматично-куклен театър „Васил Друмев“ – Шумен (билети се продават на касата на театъра и онлайн тук), на 9 май – в залата на Държавна опера – Стара Загора (билети на касата на операта и онлайн тук и тук), на 22 май – в родния му дом (билети на касата на театъра и онлайн на сайта му). През юни се очаква спектакълът да гостува в София.