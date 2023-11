Funkilicious – музика с добро настроение в дебютния краткосвирещ албум „Ще дойде ден“

Музика с жизнерадост и добро настроение създават Funkilicious. „Текстовете са на нашия вокалист Иван Лазаров. И от там нататък всеки влага сърце и душа.“ – разказва тромпетистът Валентин Атанасов. „Светлина.“ – добавя китаристът Цветан Маринов. Валентин Атанасов продължава: „Музиката създаваме колективно, всеки дава част от себе си. Всички влагаме каквото можем.“

Групата се сформира за трибют към Tower of Power. „Но като направихме първата среща и се запознахме, разбрахме, че май няма да поемем по този път. След първото участие започнахме да мислим авторски песни. Публиката много ни хареса.“ – описва първите стъпки Цветан Маринов. И на тях им харесва да са заедно, отбелязва Валентин Атанасов: „И си казахме, че ще правим фънк. Всички се разбираме прекрасно и работим както трябва – няма дрязги между нас. За да вложим настроението в музиката, трябва да имаме настроение, когато творим.“ Те са приятели и в живота и винаги им е хубаво, когато са заедно. Разговорът в студиото показва това. Третият събеседник е Гален Николов, а в групата са още четирима – Йоанна Цветкова – пиано, Ивайло Манев – барабани, Мартин Стоянов – бас.

Дебютният краткосвирещ албум на Funkilicious носи заглавието на една от песните – „Ще дойде ден.“ Това е денят на завършване на подготовката за албума, създаден заради желанието им да участват на фестивала A to JazZ. В подхода на неговия организатор Петър Димитров е да подтиква младите музиканти да имат записана продукция, за да могат да се изявят на сцената на най-големия столичен джаз форум. Тъй като знаят за това, първо издават албум и тогава се свързват с него за покана за фестивала. Албумът ще има промоция на две събития идната седмица. Първото е на 15 ноември в бар „Петък“ в София, като освен петте песни от албума ще чуем още четири авторски неиздавани заглавия, две от които ще процвучат за първи път. На 18 ноември е концертът в Пловдив в Club Office Polinero в „Капана“.

Funkilicious са отдадени на джаза. „Аз съм от Добрич. Като пристигнах в София Мишо Йосифов ме „сблъска“ със същината на джаза, поднесен по най-прекрасния начин, за да мога да го възприема. Обичам да свиря джаз.“ – искрено му е благодарен и задължен за цял живот за това, че умее да свири джаз, Валентин Атанасов. Когато Михаил Йосифов особено много хареса студент за Бигбенда на Националната музикална академия, на шега казва, че няма да му позволи да завърши. На концерта на състава в Sofia Live Club преди две години на Гален Николов определя 12 години обучение. За развитието си в джаза той е благодарен и на още двама преподаватели – единият от тях е Христо Йоцов с часовете си по джем всяка сряда от 14 до 16 ч. „Всяка седмица се определят три стандарта, които се свирят. Това е лекцията, която най-много обичам да посещанам. Друг голям „виновник“ за моето развитие е Вили Стоянов с часовете си по комбо – там винаги е различно и винаги е интересно.“ Цветан Маринов разказва, че в Северозападна България е израснал с рок и блус. „Започнах да уча класическа китара, а в София продължих професионално да се занимавам с това при Цветелина Брешкова. Получих ценна обща култура. Когато влязох в Музикалната академия, разбрах какво е джазът от Цветан Недялков. Тук преподавателите са страхотни, с тях успяваш да се потопиш в музикалната среда и да попиеш всичко, което ти дават.“

Гален Николов ще участва и във водения от преподавателя в НМА проф. д-р Иван Стоянов проект Guitar Live с четвърти концерт на 11 ноември от 18 ч. в Дом на културата „Искър“.