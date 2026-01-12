Френският мюзикъл „Дон Жуан“ с шест спектакъла в София от 28 януари до 1 февруари

Създателите на мюзикъла „Нотр Дам дьо Пари", който плени публиката у нас миналата година, гостуват отново в България – този път с обновената версия на френско-канадския „Дон Жуан". Заради огромния интерес организаторите обявиха допълнителна дата. Така представленията ще са от 28 януари до 1 февруари. Общо мюзикълът ще бъде изигран шест пъти. На екрани в залата ще се прожектира преводът на песните на български език.

„Дон Жуан" е от френския композитор Феликс Грейи, който написва музиката и либретото през 2003 г., избирайки свободна адаптация на класическата история на Молиер. Авторът споделя, че не си поставя за цел да пренася действието в модерен контекст, затова го разполага извън конкретни времеви рамки. След първата постановка е направено обновяване в периода 2019 г. – 2020 г. Тази версия беше успешно представена в Китай, Южна Корея и Канада, като европейските представления започнаха в Сърбия и продължават в България.

В мюзикъла участват над 60 изпълнители, включително 15 танцьори, 11 певци и двама фламенко музиканти. Хореографията е изцяло испанска с много елементи на фламенко. Танцьорите носят грацията на това изкуство в душите си и във всяко свое движение на сцената. Коментирайки предстоящото турне, създателят на мюзикъла, Феликс Грейи каза: „Създаването на мюзикъл е дълъг творчески процес, който включва множество етапи и дори предизвикателства. Развълнуван съм, че „Дон Жуан“ се пресъздава от професионален и прекрасен екип – режисьора Жил Маю, известния създател на „Нотр Дам дьо Пари“, брилянтния аранжор Ги Сен-Онж и продуцентите, които вярваха в проекта от самото начало. За мен е голяма радост да представя нашия мюзикъл в обновената му версия в красива България и съм абсолютно възхитен.“

Мюзикълът стана хит веднага след премиерата си, което е лесно обяснимо: освен зашеметяващи декори и драматично осветление, постановката включва множество сценични дуели и ярки специални ефекти, които засилват фантастичното измерение на историята. Отличителна черта е хореографията, базирана на испански танци, по-специално – фламенко. Мюзикълът се радва на огромен успех във Франция и Южна Корея, докато в Канада изпълнителите преживяват истински триумф. В Монреал, Квебек, Шербрук и Отава са изнесени общо 200 представления пред 350 000 зрители.

Освен това са продадени 300 000 екземпляра от албума с музиката на „Дон Жуан“. Песните Du plaisir и Les Femmes оглавиха канадските класации в продължение на няколко седмици, а Жил Маю получи награда за най-добър режисьор. Мюзикълът е продуциран от Шарл Талар и сина му Никола, едни от водещите независими музикални продуценти във Франция.

Билети се продават в мрежата на Eventim. Jazz FM е медиен партньор.