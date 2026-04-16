Френската флейтистка Сандрин Франсоа с работилница по камерна музика, концерт с млади таланти и майсторски клас: „Много ми е важно да споделям знанието си с ученици и да им предавам любовта си към музиката“

Четиридневна резиденция започва в София Сандрин Франсоа – първа флейта на Страсбургския филхармоничен оркестър и преподавател в Консерваторията в Страсбург. Поредицата от занимания включва работилница по камерна музика, концерт и майсторски клас по флейта. Организатор е Sofia Art Institute в партньорство с флейтиста Николай Стойков, ученик на Франсоа. Резиденцията е в програмата на института „Нещо по-съвременно“. „Sofia Art Institute се опитва да прави неща, които са не само интересни, но и ценни, не само за професионални музиканти, но и за любители. Искаме да работим близо до хората, за да разбират те музиката по-добре, да се научат да живеят в хармония със себе си, с музиката, а чрез нея – с околните.“ – разказа основателят и ръководител на Sofia Art Institute Венета Нейнска и посочи, че наесен ще започне нова програма специално за професионални музиканти.

„Нещо по-съвременно“ тя създава заедно с преподавателя по камерна музика в НМУ „Любомир Пипков“ Ивайло Данаилов, за да могат младите музиканти да посещават майсторски класове на големи световни музиканти, но и да свирят с тях. Първата среща е с американската пианистка Полин Янг, а сега – с флейтистката Сандрин Франсоа. Концертът тази вечер от 19 ч. в „Хеликон арт“ на ул. „Граф Игнатиев“ № 6 е благотворителен, като със събраните средства ще се финансира работилницата, която е безплатна за младите таланти. Входът е свободен за ученици от НМУ „Любомир Пипков“ и НМА „Проф. Панчо Владигеров“. Билети се продават предварително в мрежата на Epaygo.

19 млади таланти ще учат със Сандрин Франсоа и ще свирят на заниманията и на концерта. Това ще ги направи още по-смели за музиката и е специално преживяване и за самата водеща на заниманията. Това е нещо необичайно в нейната практика. „Този проект е интересен и е ценен опит и за самата мен, тъй като ще свиря с обучаващите се. Ще вложа в тези изпълнения енергия, която е много важна за самите ученици. Много съм щастлива да споделя знанието си с обучаващите се, да свиря с тях и да бъда музикален двигател и вдъхновение за тях. Винаги съм изпитвала страст към флейтата. От малка мечтая да живея с музиката, обичам да преподавам, много ми е важно да споделям знанието си с учениците и да им предавам любовта си към музиката.“

Програмата от произведения за работилницата и концерта е интересна и разнообразна, посочи Николай Стойков. Включват се и фаготисти, кларинетисти, пианисти, виолончелисти. Произведенията са от различни епохи, започвайки от XVIII в., като акцент са съвременни творби, като ще има и премиерни изпълнения за България. Също така специално внимание ще се обърне на френската музика. На финала всички участници ще бъдат заедно на сцената. Венета Нейнска споделя мигновения ефект от тези обучителни програми, последвани от общи изпълнения. „Когато Полин започна да репетира с младите музиканти, в очите им изгря невероятен плам. Те прекарваха цялото възможно време да свирят заедно и да говорят за всичко, което ги вълнува като млади музиканти и като хора. В тези програми наша основна цел е да намираме начин младите музиканти да разбират музиката по-добре. Колкото по-добре вникват в образите, идеите, характера на нотния текст, толкова по-добре функционират в музикалната среда, сдобиват се със самочувствието да общуват на високо ниво със свои връстници по целия свят. Вярваме, че така нашето общество ще се изгражда по възможно най-съдържателен начин.“

В майсторския клас на 17 април ще се включат 12 флейтисти. Всички занимания се провеждат в „Хеликон арт“.