Фондация Emprove откри Читалня на женската сила

По-рано тази седмица в Sofia Ring Mall се откри едно пространство с кауза - Pop-up читалня на женската сила, която се реализира по идея на Фондация Emprove. Тяхната мисия е да повишава осъзнатостта към най-ранните прояви на насилие във взаимоотношенията, да променя обществените нагласи, както и да подкрепя жени и момичета, преживели насилие.

Пространството, което е оформено с мека мебел, детски кът и изкуството на визуалния артист Лада Янкова, съчетава думи и образи, които ни приканват да се отпуснем и да забавим темпото. Читалнята е отворена за всички до 10 април и е място, където можем да почетем, да помълчим, да отделим време за вътрешен диалог, да прекараме минути в любима компания извън стреса на ежедневието, както и да се пробудим за токсичните взаимоотношения.

Сред книгите по етажерката ще откриете литература, предоставена от няколко български издателства, а най-яркото заглавие в селекцията е поетичната книга „Виж ме: силна и свободна“. Тя е резултат от сътрудничеството на общността на Жените сървайвърс с поета Стефан Иванов и под менторството на някои от най-изявените български поетеси, сред които Надежда Радулова и Силвия Чолева. Жените сървайвърс са първата по рода си общност в България от жени, излезли от примката на токсичните взаимоотношения и намерили път към своята независимост и нов живот.

На 20 март в пространството на Pop-up читалня на женската сила в Sofia Ring Mall ще се проведе поетично събитие по случай Световния ден на поезията. Участниците в събитието ще четат поезия от книгата „Виж ме: силна и свободна“, а специален гост ще бъде Ива Янкулова YVA, която ще изпълни песни по поетичните произведения.

Повече за Pop-up читалня на женската сила в ефира на Jazz FM разказва създателката на Фондация Emprove Олга Минева. Интервюто на Таня Иванова с нея може да чуете чрез плейъра под основната снимка. Информация за всички активности на Emprove ще откриете на официалната им фейсбук страница.

Снимки от откриването на Читалнята: Димитър Чилов