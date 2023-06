Фондация Emprove ни пробужда за силата ни да постигнем истинска обществена промяна в борбата срещу насилието

Преди няколко дни за първи път гост в ефира на Джаз ФМ беше Олга Минева – организационен психолог и създателка на фондация Emprove, чиято мисия е да помага на жени, преживели насилие. „Освен да помагаме на жени, преживели насилие, мисията ни е да помагаме на цялото ни общество да се пробуди за това какви са тези първи знаци на токсичност около нас и съм много щастлива, че сме в ефира на едно радио, което често лекува душите през изкуство. Това е единият начин, по който ние се опитваме да достигаме до хората.“ – разкрива Олга Минева.

В своята дейност фондация Emprove залага на оригинални идеи и събития, превърнали се в център на жизнеутвърждаващи срещи и смислени разговори, лишени от прегради между хората. За част от участниците в тези инициативи Олга Минева разказва: „Лекторите, водещите на нашите събития са една много специална общност от жени, които са излезли от връзка на насилие и чупят цялата тази стигма, свързана с термина „виктимизация“, променят нашето разбиране какво значи някой някога животът да го е смачкал, но след това той отново да бъде силен, даже по-силен от всякога, да зарежда други хора, да спасява животи със собствената си сила.“

Една от посоките в работата на Emprove е ранната превенция и фондацията често организира арт събития, постигайки великолепни резултати чрез езика на изкуството. Сред последните инициативи на Emprove са изложбите „Пробуждане между редовете“ и „Чуй гласа ми“ с фотографии на Павел Червенков, изложба, която обръщаше внимание на психичното здраве на мъжете. За връзката между изкуството и дейността на Emprove Олга Минева споделя: „Без съмнение изкуството лекува. Ние използваме силата на изкуството да пробужда. През годините много сме говорили с нашите терапевти, че плакатът, на който има цифри и факти, не те запалва емоционално. Той може да те информира, но не те пробужда. Пробуждането е акт, в който наистина променяш нагласи, разбирания, искаш да пристъпиш към ново действие. Пробуждането е и един нов заряд, че идваш с нови сили, които не си подозирал, че имаш и ние си представяме, че именно това е зарядът, който може да доведе до каквато и да било истинска обществена промяна за такъв глобален проблем какъвто е насилието между хората и насилието над жени. Затова избрахме да използваме изкуството като прекия път, който заобикаля рационалното.“

Следващите събития, организирани от Emprove, са сетивното преживяване „Бял лист“ и парти на терасата на „Топлоцентрала“ на 30 юни, както и досег до инсталацията на Рада Якова „Розов облак“, която ще бъде част от програмата на Sofia Summer Fest и ще остане до края на септември в Южен парк 2. „Розовият облак“ е изпълнен с тази сила, която всеки от нас носи и може да я използва, за да променя своя и живота на другите.“ – така Олга Минева описва метафората, заложена в скулптурата.

Предстоящото парти на Emprove на терасата на Център за съвременно изкуство „Топлоцентрала“ ще включва разнообразна програма, съчетаваща сетивно пътуване, имерсивно преживяване за събуждане на въображението, рисуване на портрети, коктейли, музика на живо и електронни DJ сетове. По време на събитието ще бъде представен и онлайн наръчника „Пътеводител за свързване със себе си“, който съдържа практики за разгръщане на скритата сила у всеки от нас.

Повече за дейността на фондация Emprove може да научите от разговора на Таня Иванова с Олга Минева, който може да чуете чрез плейъра под основната снимка. Emprove може да последвате в Instagram и Facebook.