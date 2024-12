Финален концерт от програмата на Къща музей „Панчо Владигеров“ за честване на 125 години от рождението на големия ни композитор

С концерт на дуото Зорница Иларионова (цигулка) и Мартина Табакова (пиано) Къща музей „Панчо Владигеров“ – София завършва честването на 125 години от рождението на големия композитор. Събитието е на 21 декември от 18 ч. в Зала 9 на НДК и е от афиша на Новогодишния музикален фестивал. Именно на този форум с изпълнение на творби на Панчо Владигеров от Фестивалния симфоничен оркестър под диригентството на Емил Табаков започна 2024 г. В програмата са Соната за цигулка и пиано № 1, две пиеси от клавирния цикъл – „Есенна елегия“ и „Хумореска“, както и Концертна фантазия „Порги и Бес“ за цигулка и пиано от Гершуин – Фролов. „Гершуин е един от любимите композитори на Панчо Владигеров, той се е вдъхновявал от неговите творби.“ – разказа в студиото на Jazz FM директорът на държавния културен институт Къща музей „Панчо Владигеров“ Юлияна Караатанасова. Концертът ще бъде съпътстван от представянето на изложбата „Метроритмични отклонения“, която през март на пет възлови метростанции представи думи от и за композитора и с негови снимки.

В програмата на честването, организирано от Къща музей „Панчо Владигеров“ тази година, бяха прожекциите на девет филма в кино „Одеон“, като първата бе съпътствана от концерт на четиримата внуци на композитора. В балната зала на Двореца бе проведен цикъл от концерти „По Владигеровски“ с програми, изнесени от композитора. Заради големия интерес се планира идеята да се развие идеята догодина с погледа на съвременни изпълнители към творчеството на Владигеров. През 2025 г. къщата музей празнува 20 години от създаването си. Майсторски класове тази година проведоха Пламена Мангова, Иван Янъков, Деница Димитрова, Панчо Владигеров – внук, Борислава Танева. „Много млади хора идват при нас и чувстват подкрепящата атмосфера на къщата на Владигеров, развиват се професионално и научават нови неща за своя творчески път и за това, което им предстои в бъдеще, чрез преподаватели и изпълнители от концертната сцена.“ – сподели Юлияна Караатанасова.

В програмата на честването на 125 години от рождението на Панчо Владигеров държавният културен институт провежда повече от 20 събития. Сред тях са и гостувания в Солун и Букурещ, където бе представена изложба и се проведоха концерти. Проявите в румънската столица задават възможността за дългосрочно партньорство с музея „Джордже Енеску“. „Двамата композитори много са общували помежду си. Владигеров няколко пъти е гостувал ва Атенеума със своите творби.“ – посочи директорът на къщата музей. Сега изложбата за световния ни композитор е в Музикалния институт в Будапеща до 10 януари.