Фестивалът „Литературни срещи“ събира на едно място световноизвестни писатели като Ю Хуа, Мария Степанова и Шехан Карунатилака

Четвъртото издание на „Литературни срещи“ на фондация „Прочети София“ започва днес и ще продължи до 26 април. В рамките на три дни ще бъдат представени утвърдени и известни световни писатели, както и изгряващи автори от 7 държави. Посветена на темата „Археология на паметта“, цялата програма на „Литературни срещи“ включва художествени проекти и писатели, чиято работа поставя именно историята – лична или колективна, във фокуса на своето творчество. Повече за фестивала в ефира на Jazz FM разказаха Тодора Радева от фондация „Прочети София“ и Юлия Рафаилович от фондация „Следваща страница“ и Къща за литература и превод. Интервюто на Таня Иванова с тях може да чуете чрез плейъра под основната снимка.

Всички събития от фестивала са със свободен достъп и ще се проведат в Софийското Ларго (Античен комплекс „Сердика“), Национален археологически институт с музей при БАН и „Щрак“.

Българската публика ще има възможността да се срещне за първи път със световноизвестни автори като носителя на „Букър“ – Шехан Карунатилака от Шри Ланка, руската писателка и поетеса Мария Степанова и китайския писател Ю Хуа. Част от международната програма на събитието ще бъдат и изгряващи автори като Анастасия Левкова от Украйна, Никола Лекич от Сърбия и Тюлин Аркан от Белгия.

Начало на „Литературни срещи 2025“ на 24 април от 18:30 ч. в Античен комплекс „Сердика“ (Софийското Ларго – подземно ниво) ще постави дискусията „Трагедия или фарс - къде се намираме, накъде отиваме и кой ще го опише?“ с участието на Анета Василева (архитект и архитектурен историк), Виктория Драганова (куратор и основател на Swimming Pool), Йоанна Елми (писателка и журналистка), Кирил Василев (поет и културолог) и с модератор – философът и журналист Тони Николов. Тя ще бъде опит за разчитане на разкъсания палимпсест на града, търсене на начините, чрез които литературата (и изкуството изобщо) помагат за съхраняването на паметта, за изграждане на колективна памет през личните истории.

Именно Ларгото вдъхновява творческия тандем „Съпромат“ (Михаела Добрева и Борис Далчев) да създаде инсталацията „Под центъра на тежестта“, която ще бъде представена в същия ден и ще остане до края на „Литературни срещи“. Този потапящ мапинг повдига въпроса за присъствието на съвременния човек като индивид, но и като съвкупност от гледни точки на всички наслоени и безкрайно разнородни исторически събития, които довеждат до настоящия момент.

Вечерта на 24 април ще завърши с концерт на Kottarashky & The Preachers, който ще започне в 20:30 ч. Новият музикален проект на Никола Груев – Kottarashky е основан върху фрагменти от речи на велики оратори от близкото и по-далечното минало. Чрез семплиране на говора те се превръщат в певци, за сметка на смисъла на думите. В проекта „пеят“ личности като Чърчил, Кенеди, Ганди и други, а парчетата са стилово вдъхновени от асоциациите за дадена личност.

Във втория ден на фестивала – 25 април в Националния археологически институт с музей при БАН, публиката ще се срещне с двама от международните гости на събитието – носителят на „Букър“ за 2022 г. Шехан Карунатилака и поетеса и писателка Мария Степанова.

Смятан за един от най-ярките представители на азиатската литература Шехан Карунатилака, получава престижното отличие за книгата „Седемте луни на Мали Алмейда“, преведена на български от Петя Петкова и публикувана от издателство „Лабиринт“. Той има три издадени детски книги, пише рок песни, сценарии и пътеписи. На международната литературна сцена се появява с награждавания роман “Chinaman”. Пише също така статии за спорт, музика и пътуване за The Guardian, Rolling Stone, Wisden, GQ, Conde Nast и National Geographic. Има над 20-годишен опит в рекламни агенции, технологични фирми, медийни компании и стартъпи в Сингапур, Лондон, Коломбо, Сидни и Амстердам. В момента живее в Шри Ланка. Срещата с него ще започне точно в 18:30 ч., а модератор ще бъде писателят Ангел Игов.

Веднага след нея, от 20:00 ч., ще бъде разговорът с известната руска поетеса, писателка и есеистка Мария Степанова, чиято най-нова книга – „Фокус“, излиза в момента на български език в превод на Здравка Петрова (ИК„Жанет 45“). Степанова е сред най-влиятелните гласове на руската съвременна поезия и стиховете ѝ са преведени на повечето европейски езици, но документалният ѝ роман от 2017 г. „В памет на паметта“ (превод – Здравка Петрова, ИК „Жанет 45“) се превръща в истинска сензация в Русия. Днес той е преведен на 27 езика и е бил в краткия списък за наградата Международен Букър. Мария Степанова е автор на 14 стихосбирки и три книги с есета. Носителка е на руски и международни литературни награди. През 2023 г. получава Литературната награда на Лайпциг. Разговорът с Мария Степанова ще бъде модериран от българската литературна историчка и преподавателка – Биляна Курташева.

Последният ден от „Литературни срещи“ е и с най-интензивна програма. Събота (26 април) ще започне от 14:30 ч. в „Щрак“ (ул. „Христо Белчев“ 3) с „10 истории от млади преводачи“. В събитието участват: Бриджит Манкузо, Валентина Златева, Даяна Гоцова, Димана Митева, Евгения Генева, Елена Димитрова, Елисавета Манолова Масиел, Ивана Пенева, Катерина Стоянова и Цветомира Младенова. Водеща на събитието ще бъде писателката, журналистка и преводачка Гергана Гълъбова.

В 16:30 ч. писателката и поетеса Яна Букова ще представи книгите „Писма до Петър“ от Николай Бойков и „Зелено и златно“ от Силвия Чолева. Нетипичната дискусия, опит за продължаване на разговора за значими литературни произведения, които не са издадени току-що, Яна Букова кръщава „Втора премиера - книги срещу течението“. В разговора ще участват още Илия Граматиков (музиколог) и Кристина Йорданова (литературен критик), а текстовете ще чете актрисата Мартина Апостолова.

Програмата на 26 април продължава в 18:00 ч. в Националния археологически институт с музей при БАН с „Нови гласове на Европа: Анастасия Левкова (Украйна), Никола Лекич (Сърбия) и Тюлин Еркан (Белгия)“. „Литературни срещи“ са винаги ориентирани към тенденциите в съвременната световна литература. В България обичайно гостуват автори, които вече са преведени на български език, но по-рядко имаме възможността да срещнем или направо – да открием за българските читатели млади чуждестранни писатели. Такива срещи показват литературните интереси на по-младите автори в Европа, но също и често представляват интерес за професионалната публика на фестивала, която непрестанно търси новите и неочаквани гласове на европейската литература. В един необичаен формат, воден от журналистката Надежда Московска, ще бъде представена работата на трима изгряващи международни писатели.

От 19:30 ч. отново в Националния археологически институт с музей при БАН ще бъде първата среща на българската публика с един от най-важните китайски писатели – Ю Хуа. Той е смятан буквално за съвременен класик и e един от най-четените китайски белетристи. Името му често попада в букмейкърските списъци с претенденти за Нобеловата награда за литература. Запазването на паметта за миналото е особено важно за Ю Хуа – обичайно за романите му е да проследяват съдбата на един или няколко персонажи през различни исторически периоди, а в есетата си той често прави находчиви аналогии между миналото и настоящето, посочва какво е забравено и какво е само привидно загърбено, какво е фрапиращо различното и какво е притеснително еднаквото между епохите. На български език от Стефан Русинов са преведени две негови книги – „Живи“ и „Китай в десет думи“ (изд. „Жанет 45“). Разговорът с Ю Хуа ще води писателката Елена Алексиева.

Последното събитие от програмата ще започне от 21:00 ч. в Националния археологически институт с музей при БАН и ще завърши в Клуб на пътешественика. „Литературно четене в движение“ ще бъде среща с литературата на български писатели и поети в рамките на една вечерна разходка. В градски пространства на памет и колективна история ще чуем съзерцателното, лично, интимно творчество на Албена Тодорова, Мирослав Христов, Никола Петров, Нинко Кирилов и Ренета Бакалова.

Организатор на „Литературни срещи“ е фондация „Прочети София“. „Литературни срещи 2025“ се осъществяват с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“, програма „Фестивали“; Министерство на културата и Столична община.