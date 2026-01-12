Феноменът AMÉLIE ще оживее в София в изпълнение на номинирания за „Грами“ Клаудио Константини

Повече от две десетилетия след като „Невероятната съдба на Амели Пулен“ (The Fabulous Destiny of Amélie Poulain) завладя милиони сърца по света, неговият емблематичен музикален свят се преражда в грандиозната продукция „AMÉLIE – Тhe Original soundtrack LIVE“. Световноизвестният саундтрак ще бъде изпълнен на живо от номинирания за „Грами“ Клаудио Константини и неговия симфоничен оркестър, заедно със завладяващия глас на Одри Тоту, изиграла незабравимата Амели, на 20 февруари в Зала 1 на НДК.

Филмът на Жан-Пиер Жьоне от 2001 г. бързо покори света. Вдъхновен от неподражаемия дух на Париж и неговата романтична естетика, лентата спечели множество престижни отличия, сред които четири Европейски филмови награди, голямата награда от фестивала в Карлови Вари и пет номинации за „Оскар“. Именно „Амели“ изстреля актрисата Одри Тоту до статут на световна звезда. За да изгради емблематичния музикален свят на филма, режисьорът Жан-Пиер Жьоне посяга към творчеството на френския композитор и изпълнител Ян Тиерсен. Впечатлен от характерния му стил, Жьоне го кани да създаде и изцяло нови оригинални композиции специално за филма. За изключителния си принос към филмовата музика Тиерсен е отличен с престижната награда „Сезар“ и награда World Soundtrack Award.

Българската публика ще има удоволствието да се наслади на музиката на френската филмова класика за първи път на живо в Зала 1 на НДК в изпълнение на номинирания за „Грами“ пианист и акордеонист Клаудио Константини. Той ще пресъздаде магията на саундтрака от AMÉLIE със своя симфоничен оркестър. Концертът ще потопи публиката по един нов и незабравим начин в прекрасния свят на главната героиня, чийто глас ще чуем в няколко сцени по време на вечерта в изпълнение на самата Одри Тоту.

Очаква ни вечер, пълна с музикална магия и любими филмови сцени. Билетите са в продажба в мрежата на Eventim.bg. Jazz FM е медиен партньор.