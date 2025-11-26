Емил Коралов в навечерието на 14-ото издание на DiVino.Taste: „Форум, който показва най-доброто и е на върха на пирамидата на разнообразните винени събития“

На 28, 29 и 30 ноември в „Интер експо център“ се провежда 14-ото издание на DiVino.Taste. „Начертахме пътя на българското вино през последните петнадесет години и се надявам, че сме задали правилната посока за следващите. Успяхме да дадем много голям тласък на обединяването на бранша. Когато започнахме, практически всеки беше сам за себе си. В момента има вече много сдружения, най-различни обединения. Без това няма как да се случват нещата, когато говорим за вино – за регионални или за национални каузи и начини на предлагане на този продукт.“ – коментира в навечерието на 14-ото издание на DiVino.Taste създателят и организатор на този форум Емил Коралов. Той съществува вече 15 години, но в първата на Ковид пандемията не се проведе. Jazz FM е медиен партньор.

DiVino.Taste променя. 15 години по-късно в България вече има множество производители, които внедряват иновации, използват специфични технологии и създават продукция, с която се гордеят. „Държим DiVino.Taste на високо ниво – да е форум, който показва най-доброто. И това се случва по определен начин на върха на пирамидата на разнообразните винени събития. Там е нашето място и там ще продължава и да бъде, за да може да дърпаме всичко останало след нас.“ – описва каузата Емил Коралов.

Изложението е един от двата основни стълба на форума, другият са лекциите и майсторските класове. „Там в една малко по-различна среда по-спокойно се научават нови неща, дискутират се проблеми. Показват се интересни иновации, най-вече свързани със самото вино. Хората се срещат с различни, доста често чужди експерти, които пък дават своето ноухау.“ Тази година класовете и лекциите са най-много, подчертава организаторът: „Видяхме, че интересът към тях е много засилен. Преди пълнехме с много участници по-малко класове, докато сега хората вече се интересуват от различни теми и намалихме броя на посетителите на съответния клас. За сметка на това увеличихме различните теми, защото има много по-сегментиран интерес към различни неща, които човек иска да чуе за виното.“

Тази година има две лекции, посветени на натуралните вина. „Това са вина с минимална намеса – от лозето до винарната. За да постигнеш този продукт, който в много случаи е съвършен, ти няма как да не вложиш нещо от своето ноухау. Едни от най-интересните натурални вина, които съм пробвал последните години, са точно тези, които са направени със страшно много мисъл от страна на винаря. С минимална намеса по цялата верига, но с много мисъл след това какво точно искаш да постигнеш.“ – описа ги Емил Коралов.

Един от акцентите тази година е възможност за вертикална дегустация на италианско вино. Български класове ще са свързани със сирата от Сакар, белите вина от Североизтока. „Имаме много любопитна дебютираща лекция за полското вино – абсолютно непознато в България. Едва ли има и петдесет души, които са пробвали, просто защото това е нова дестинация. Нашата асоциация пък ще представи проектите, които ние правим за свързани с регенеративния туризъм. Има и лекция, която традиционно привлича голям интерес – за дефектите във виното. Изнася я проф. Христо Спасов от Университета по хранителни технологии в Пловдив.

Самото изложение традиционно е голямо, като тази година 75 изби представят по седем вина. „Обикновено политиката на избите е да представят едно, две или три нови вина, както и нещо от своите класики. За тях е важно да покажат неща, които или трябва да си намерят пазар, или по някакъв начин искат да ги утвърдят като винарна, включително – високо позиционирана. Както всяка година, имаме няколко дебютанти. Винаги е много любопитно да пробваш вина на хора, които никога досега не са били на DiVino.Taste.“ – каза организаторът Емил Коралов. На изложението се правят дегустации с чаша срещу депозит. „Тези срещи с производителите са много важни – питайте, любопитствайте, говорете си с тях. Това е най-ценното на DiVino.Taste – когато има човек срещу вас, който може да ви разкаже за виното, за неговата история, за историята на мястото, нещата стават съвсем различни. Със сигурност вината много повече ще ви харесат, когато имате този контакт с човека от другата страна на масата.“