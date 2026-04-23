Екипът на Jazz FM в „Походът на книгите“: път към доброто, ключ към щастието

Извор на мъдрост и сбор от фантастични светове – книгите ни помагат всеки ден да намираме ориентири и отварят простори пред нас. Празнувайки днес Световния ден на книгата и авторското право, разказваме за срещите на екипа на Jazz FM с ученици в поредното издание на инициативата „Походът на книгите“, организирана от Асоциация „Българска книга“. Таня Иванова чете на шестокласници в 21 СУ „Христо Ботев“, а Светослав Николов – на четвъртокласници в 144 СУ „Народни будители“. И в двете училища срещнахме децата и с джаза чрез изкуството на Живко Петров, Борис Петков и Цветомир Радев.

Как в пътя към осъществяването на мечтите трябва да проявяваме постоянство и да правим добро, знаейки, че ще намерим последователи в своите действия разказа пред четвъртите класове в профилираното в изкуствата 144 СУ „Народни будители“ програмният директор на Jazz FM Светослав Николов.

Снимка: 144 СУ „Народни будители“

Отправна точка бяха стиховете на Светлозара Кабакчиева за копнежите на сърцето, след което продължихме с разкази за вълшебства на Доналд Бисет и поучителни приказки, в които Доброто винаги побеждава.

Сюжетите и емоциите от книгите Борис Петков (пиано) и Цветомир Радев (кларинет) от „Jazz FM за младите“ на мига превръщаха в музика. С изпълнението на стандартите Misty и All of Me показахме как джазът ни предава на своя език същите ценности на общността, сплотена в хармония. Коментирахме при всяко изпълнение в музиката влизат нюанси от почувстваното от артистите и преживяното от публиката.

Снимка: Асоциация Българска книга

Срещата ни започна с поздрав, отправен от ВГ „Щурчета“ с ръководител Ирена Христова. От училището разказаха в социалните мрежи: „Наш специален гост беше Светослав Николов програмния директор на радио Jazz FM. С топлина и внимание той чете на четвъртокласниците разкази за силата на доброто и за думите, които понякога болят повече от физическа рана. Децата ни впечатлиха със своите остроумни отговори и дълбоки разсъждения по темите.“

Преди дни Таня Иванова се върна в училище за вълнуваща среща-обмен с учениците от 6 клас в 21 СУ „Христо Ботев“ в София. Нейният избор беше книгата на Албена Лимони и Зорница Христова „Ключовете и ключалките“, намерила място в каталога на издателство "Дакелче". Тази забавна енциклопедия беше селектирана измежду рекордните 4120 книги от цял свят за изложбата The Braw Amazing Bookshelf в рамките на Панаира на детската книга в Болоня.

Снимка: Асоциация Българска книга

„Ключове, ключалки, катинари или още – какъв е ключът към щастието?“ – така започва публикацията на Асоциация „Българска книга“ в тяхната фейсбук страница и продължават: „Учениците от 6. клас се срещнаха с Таня Иванова – радиоводеща в Jazz FM, която, чрез книгата „Ключовете и ключалките“ от Зорница Христова, им разкри необикновената страна на един от най-обикновените предмети от ежедневието ни.

Говориха си как често го приемаме за даденост, без дори да се замисляме кога е създаден първият, къде е открит и как е изглеждал. Научихме, че някога един ключ е тежал между килограм и килограм и половина!

Продължихме с катинарите – от древен Китай, където са имали формата на животни, до мостовете на Париж, където дълго време са били символ на вечната любов.

Снимка: Асоциация Българска книга

Постепенно разговорът стигна и до по-абстрактните „ключове“ – ключът към ума и ключът към щастието. На въпросът какъв е ключът към щастието, учениците дадоха най-разнообразни отговори: приятелите и семейството, свободата, здравето, това да правиш каквото обичаш, подкрепата, спокойствието, вкусната храна и… котките, разбира се.

Срещата завърши с изненада книга на Живко Петров „20 прелюдии за пиано“, която криеше в себе си още един ключ – този към музиката.“

Издателство „Дакелче“ изразиха своята благодарност за избора на тяхно издание, станало част от „Походът на книгите“: „Имало едно време едно Дакелче, което обичало да слуша Jazz FM в колата и особено гласа на Таня Иванова. Минало се време и Таня (освен чуден глас, тя имала и .. дакел) сама пожелала да е разказвачът на дакелските истории! В рамките на Походът на книгите тя се срещнала с ученици от 6. клас и им разказала за Ключовете и ключалките - вълшебната книга с илюстрации на Albena Limoni и текст на Зори Христова. Ключове, ключалки, катинари или още – какъв е ключът към щастието и дали е скрит през девет планини в десета? Ами ако е току под носа ни? Благодарим, Таня!“