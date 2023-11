EFG London Jazz Festival е трибют към легендите в джаза и стимул за младите музиканти

Новото, 31-во издание на EFG London Jazz Festival, което се провежда от 10 до 19 ноември, представя над 1000 джаз артисти от цял свят. Десет концертни вечери в пространството на 70 клубни и концертни зали с най-доброто от съвременната джаз музика.

Някои от акцентите в изключително разнообразната фестивална програма са концертът на Джошуа Редман в партньорство с талантливата Габриел Каваса, Авишай Коен квартет, американския органист Кори Хенри, артисти като Нора Джоунс, чието име за поредна година е в списъка на „Грами“ номинациите, Cecил Маклорин Салвант и Мадисън Макферин. Фамилното ѝ име не е съвпадение – тя е дъщеря на големия Боби Макферин, но следва своя път в музиката. Мадисън ще постави финал на фестивала с изява в лондонското Jazz Cafe.

Официалното видео за EFG London Jazz Festival 2023

Концертът за откриването Jazz Voice Opening Gala събра на сцената брилянтни гласове от различни поколения под диригентството на композитора и тромпетист Грей Баркър. На сцената бяха Брендън Рейли, Ванеса Хейнс, Омар, Емели Санде, Джуди Джаксън, Кларк Питърс, Наоми Банкс и Чайна Моузес.

Концертът е част от специална програма Efg Element Series, подбрана от организаторитe като трибют към големите имена в джаза и стимул за младото поколение музиканти. Efg Element Series представя още виртуозния Маркъс Милър и саксофонистката Камила Джордж, пламенния бразилски стил на Серджио Мендес и завършва със „Симфоничната музика на Уейн Шортър“, отдавайки почит на легендарния джаз визионер.

Брендън Рейли открива Jazz Voice Gala с Who’s Loving You, изпълнение, последвано от кадифено-меланхоличната Ванеса Хейнс и Kiss Мe on Daisy Lane. Първата песен изпълнена от Дайна Уошингтън в пилотното издание на Jazz Voice Gala през 2008 г. е Black Coffee, а тази година аранжиментът на Грей Баркър е направен специално за младата певица Джуди Джаксън. След като е обявена за „вокалистка на годината на наградите на Jazz FM 2020“, през 2022 Джаксън издава своя дебютен албум Grace на винил и компактдиск. Гласът ѝ се разгръща в характерните ниски и високи интонации на песента с дълбочина на тембъра, която публиката аплодира.

Емели Санде е все така завладяваща в своята „нова версия“, както тя сама определя себе си в интервю по повод новия си албум How Were We to Know който ще излезе на 17 ноември. Тя определя успеха на първия си проект като главозамайващо, но изтощително преживяване и споделя, че в последните години търси баланс между известността и завръщането към истинската си същност. „Kогато през 2012 г. Our Version of Events беше обявен за най-продавания британски албум, ми отне известно време да „стъпя отново на земята. Недостатъкът на това да имаш зад гърба си супер успешен албум е, че всички очакват да повториш този успех отново и отново.“ – казва Санде.

По време на Jazz Voice Opening Gala Емели увлича публиката в ритъма на I Wish I Knew How It Would Feel to Be Free на Нина Симон. Преди години oригинална интерпретация на Нина Симон изиграва важна роля в музикалната ѝ кариера и се превръща във фактор за дългогодишно успешно сътрудничество. Тя често се връща към творчеството на незабравимата певица като извор на вдъхновение и сила.

В поредицата от майсторски изпълнени кавърверсии, представени на Jazz Voice Gala, чувствените вокали на Наоми Банкс и нейната авторска нео соул „Изповед“ остават за дълго в заредената с емоции зала. В композициите си Наоми смесва различни музикални стилове и техники и както All Music отбелязват: „Нейната музика е плод на вдъхновение от свободата и експеримента като начин на живот. Невъзможно е тя да бъде вкарана в клишета, а още по- трудно е да остане незабелязана.“

Изпълнението на Чайна Моузес с провокативното I Don' Give a Damn. I Don't Need a Man неволно напомня за ролята на бунтарката в този концерт. It’s Complicated е песен от предстоящия да излезе през 2024 г. нов албум на талантливата певица, посветена на необвързаните.

Концертът завършва с Rolling on the River - почит към неповторимата Тина Търнър и цялата зала е на крака, въодушевена от възможността да излее емоцията от това невероятно музикално преживяване.