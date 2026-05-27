„Единственото сигурно нещо е промяната“: започва Четвъртият Международен салон Интуитив – България

Наивистичното изкуство внася ведрина в душата, носи усещане за безгрижие, поставя ни на границата на сънищата и мечтите, обръща погледа ни към Природата Майка и по най-чист, непосредствен и естествен начин ни показва света. Днес в галерията на СБХ на ул. „Шипка“ 6 се открива Четвъртият Международен салон Интуитив – България.

Снимка: Карол Пере, Швейцария

Произведенията на 115 художници от 22 страни можем да разгледаме до 13 юни в Зала 2А. „Ще видим изложба, разнообразна в жанрово и сюжетно отношение, както и по отношение на използваните техники. Наивистичното изкуство в момента е във възход. В началото на ХХ в. то се прави от артисти, които не са академично подготвени. Наивистичното изкуство вече не е хоби, а професия.“ – посочи в интервю по Jazz FM кураторът Даниела Осиковска, създател на салона.

Снимка: Николай Стоев, Толкова близо

През 2019 г. тя започна целенасочените усилия за популяризиране на наивистичното изкуство с откриване на музейна изложба в Градската галерия в Белоградчик. Днес се издават книги, три издания има виртуалното биенале с награден фонд, за четвърти път се провежда Международен салон Интуитив – България. „Все повече артисти се присъединяват към редиците на интуитивните творци, публиката расте, доста галерии започнаха да представят такива автори. Освен усилията, които полагаме, светът е в процес на драматична трансформация. С темата на нашата изложба „Промяната е единственото сигурно нещо“ вадим позитива от промяната. Тя е неизбежна, съпротивлявайки ѝ се, ние си вредим.“

Снимка: Гуидо Ведовато, Италия

Международен салон Интуитив – България се провежда с подкрепата на Национален фонд „Култура“. Съорганизатор е галерия „Папийон“ – Варна.

Снимка: Ада Бредвелд, Нидерландия

„С възхода на изкуствения интелект и генерирането на образи, днес наивизмът се цени именно заради своите „съвършени несъвършенства“ – свободния замах на четката, текстурите и автентичните деформации в перспективата, които машината трудно може да имитира. Докато суровото технологично ежедневие ни тласка към все по-високи скорости, авторите в изложбата съзнателно забавят този ритъм, като ни отвеждат към пасторалната идилия на природата и то не като отживелица, а като жизненоважен източник на равновесие. Темата за промяната в Четвъртия салон Интуитив не е само външен процес, а вътрешно пренастройване – стремеж да навигираме в нашата шеметна действителност. Именно там, чрез чистотата и непосредствената връзка със земята, художниците откриват онази константа, която ни умиротворява. Интуитивното изкуство смело заявява, че в свят на алгоритми, човешката емоция остава единственият сигурен ориентир. Посетителите ще имат възможността да се запознаят с представители на основните интуитивно – наивистични школи – източно и западноевропейската, латиноамериканската и разбира се най-добрите представители на българския наив.“ – съобщават организаторите.

Снимка: Георги Георгиев, Горчиво

След София, от 6 август до 13 септември, салонът ще гостува и градска художествена галерия „Вълчо Вълчев“ в Белоградчик. В рамките на Салона ще се проведе и няколкодневният менторски клас с водещ Гуидо Ведовато от Италия – творец с успешна художествена кариера, носител на редица международни отличия. Негови творби са част от много музейни колекции по цял свят. Създадените по време на класа работи ще бъдат показани на изложбите в София и Белоградчик.

Снимка: Ангел Василев, Икар