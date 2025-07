Джон Батист засне в България видеоклипа към новата си песен Big Money

Преди няколко дни Джон Батист разпространи първия сингъл от предстоящия си албум Big Money, който очакваме на 22 август. Песента носи същото заглавие, а любопитното е, че видеоклипът към нея беше заснет миналия месец в България. Изпълнител е продуцентската компания Solent Film. Сред участниците във видеото е очарователната българска актриса Дебора Георгиева, която беше гост в студиото на Jazz FM и разказа подробности за работния процес.

„Беше много приятно.“ – разкрива тя и продължава: „Ние отидохме много рано сутринта, гримираха ни, направиха ни прически. Бяхме в ретро-кънтри стил. След това отидохме на терен, където се срещнахме с Джон Батист. Той беше много отворен, лъчезарен. Имаше български екип, както и от френско-американска страна. Беше смесен екипът, с който снимахме. Беше много любопитен, забавен процес. Тя и самата песен е доста хумористична. Носи силно послание, но видеоклипът е направен със закачка, с леко намигване, така че хората да могат лесно да възприемат идеята, а именно това, че можеш да си купиш къща, но не и дом. Това е главното послание.“

Дебора Георгиева описва Джон Батист като много земен артист и споделя още: „Имам чувството, че музиката извира от него, тъй като той постоянно импровизираше, джемвахме, беше много зареждащо като обстановка. Това, което наистина прави впечатление, е чувството му за хумор, тъй като работихме пряко с него. Той не оставяше и миг, в който да няма атмосфера, да няма настроение. Това веднага сигнализира за качествата, които човек притежава. Той не оставя ситуацията да бъде скучна, не се изолира от нас като екип, като хора, които за първи път среща, а се опитваше да създаде едно приятелско обкръжение около себе си, което направи процесът много красив през цялото време.“

Big Money е първият сингъл от предстоящия албум на Джон Батист, който излиза на 22 август. Проектът, който съчетава джаз, блус, соул, реге, госпъл и R&B, е музикален коментар върху човечността, капитализма, американската култура, вътрешното дете и иронията на вярата. Батист го определя като „цирк на любовта“, който черпи от абсурда, хаоса, зрелището, драмата и комедията на живота, подобни на цирк, като не пропуска да надгради, носейки ни възраждане и радост. „Нека Бог помогне на всички нас да живеем радостно и автентично в дните, които имаме пред себе си. Под забавлението се крие многопластова медитация върху това, което избираме да ценим. Писането на тези песни, пеенето им, свиренето им е дар. Това са толкова много истории и спомени за споделяне.“ – казва Джон Батист.

Цялото интервю на Таня Иванова с Дебора Георгиева може да чуете чрез плейъра под основната снимка. Дебора Георгиева е актриса, модел, занимава се активно с дублаж. През новия сезон може да я гледаме в представления на Театрална формация „Сенджу“ в Топлоцентрала, а на 22 август по кината излиза анимационният филм „Митът за Маракуда“, където Дебора озвучава Розовка.