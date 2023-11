Джаз стандарти, боса нова и музиката на Шопен в концерт на Русана Христова и проф. д-р Людмил Петков на 11 ноември в музей „Земята и хората“

С музиката на Шопен и евъргрийни ще ни срещнат вокалистката Русана Христова и пианистът проф. д-р Людмил Петков на концерт тази вечер от 18 ч. в музей „Земята и хората“. Двамата се познават от няколко години, изнасят концерти предимно в чужбина, само преди седмица се връщат от Скандинавските страни. „Той е широко скроена натура, преподава в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“, критик, композитор, изпълнител със страхотен размах.“ – разказа за него Русана Христова. Тя също е свързана с пловдивската академия – там учи музикална педагогика. „Академията е място за развитие на младите хора. Аз съм очарована от подхода на преподавателите, и от колегите студенти. Само хубави неща мога да кажа за това висше училище и да благодаря на преподавателите ни за отзивчивостта, за постоянството, за подхода, за начина, по който ни предават своите знания, за да развиваме културата си.

Доскоро с Русана Христова и проф. д-р Людмил Петков е свирил Алексей Ангелов – Альошата, който си отиде от нашия свят преди няколко месеца. Със събитието днес ще бъде отдадена почит към големия ни музикант.

В програмата на концерта са джаз стандарти, боса нова, суинг песни, както и музиката на Шопен. „Каня слушателите на тази романтична вечер на разходка в духа на вечната музика от различни епохи.“ – обърна се към аудиторията Русана Христова. Тя благодари за организирането и провеждането на концерта на маестро Петър Димитров и на Елисавета Попова.