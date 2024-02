Две световни премиери на концерта утре на „Софийски солисти“ на творби от Любомир Денев и Александра Фол

Най-новата творба на Любомир Денев ще има своята премиера утре на концерт на „Софийски солисти“ – написаната специално за този състав и за кларинетиста Росен Идеалов Фантазия за кларинет и струнен оркестър. „Произведението инкорпорира интересни ритмически последования – микс между джаз и лирика за струнен оркестър. То е изпълнено с много красиви моменти, има изключително трудни пасажи, включително почти невъзможни за изсвирване от кларинета, както сподели солистът.“ – коментира диригентът Константин Добройков пред Jazz FM. Авторът обича да поставя предизвикателства пред себе си и изпълнителите, с които провокира към още по-голямо майсторство. Така се случи и този път и той остана доволен от чутото на първата репетиция вчера, затова и днес не бе в залата за второто изсвирване на произведението. Днес той има друга премиера – на мюзикъл по „1984“ от Оруел с драматизация и в постановка на Бойко Илиев в „Нов театър“ – НДК.

Концертът при свободен вход утре от 19 ч. в Софийската градска художествена галерия ще започне с друга световна премиера – на произведение на живеещата в Канада Александра Фол, поръчано ѝ от „Софийски солисти“. „String Play („Игра за струнни“) е петчастно произведение с много интересни експериментални техники, звуци и ритми, на ръба на модерната музика. В него се усещат руини от тоналната музика, чува се и атонална музика. Фрагментирана нова интересна творба.“ – описа я Константин Добройков.

Програмата включва и две световни произведения, в изпълнението на едно от които отново е солист Росен Идеалов. Това е Канцона от Сергей Танеев – ученик на Чайковски и музиката му е в същинско романтичен стил от края на XIX в. Тя е писана за кларинет и пиано, но е и оркестрирана от самия композитор. „Красота!“ – очарован е Константин Добройков. Концертът завършва с „Румънски танци“ от Барток.

Солист на предходния концерт на „Софийски солисти“ бе пианистката Пламена Мангова, чиито изяви на българска сцена са рядкост и винаги посрещани с огромно внимание. „Тя е страхотен солист, от години я познавам, но за първи път творих с нея на сцена. Изключителен музикант! Тя изважда невероятни тембри и звуци от пианото.“ – казва Константин Добройков и подчертава, че това се случва в трудния за изсвирване концерт на Шнитке. „Мина като сън! Много лесно се работи с нея, много ясно. За мен е мечта музиканти да се съберат на високо ниво и да говорят на един език. От една дума разбираш накъде върви изречението с естествената логика за развитието на фразата, на музиката.“

Следващият концерт на „Софийски солисти“ на 21 февруари в зала „България“ ще е реминисценция на първата изява на състава пред публика. Милена Моллова ще изсвири Концерт за пиано в ре минор от Бах, който е изпълнила на първия концерт на оркестъра през 1962 г. В програмата ще прозвучат и Серенада за струнни от Дворжак и Струнен квартет „Сериозен“ от Бетовен.

Камерен ансамбъл „Софийски солисти“ е състав към Общински културен институт Дом на културата „Красно село“, а негов художествен ръководител е Константин Добройков.