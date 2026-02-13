Две премиери и едно първо изпълнение, предадено от баща на син, в тазгодишния концерт на Плевенската филхармония с Христо Йоцов: „Интересува ме всички заедно да постигнем ниво на емоционален екстаз“

Три първи изпълнения на произведения на Христо Йоцов с Плевенска филхармония, от които – две световни премиери, са в тазгодишния традиционен концерт в дните около рождения ден на големия музикант. В Концерт за две пиана и оркестър солисти са Иво Върбанов и съпругата му Фиамета Тарли. „Получава се замислената от мен игра между пианата и оркестъра.“ – коментира Христо Йоцов. Произведението той създава по молба на Иво Върбанов. Втората премиера е на Концертино за щрайх и оркестър. Написаният за Анатоли Кръстев Концерт за виолончело за първи път ще бъде изпълнен от неговия син Атанас Кръстев. Първият концерт е на 13 февруари от 19 ч. в зала „Катя Попова“ в Плевен, а софийската премиера – на 17 февруари от 19 ч. в зала „България“. Диригент е Борислав Йоцов.

Както е винаги при Христо Йоцов, произведенията са написани с личността на изпълнителите им предвид. „Музиката ми не е абстрактна, винаги е адресирана към хора, които познавам и знам, че ще предадат емоцията, която си представям. На финалния етап всеки влага своето разбиране за музиката, става симбиоза между това, което съм си мислел и това, което те привнасят, за да имплантират своя характер и темперамент.“ – коментира той по Jazz FM.

Голяма роля има и брат му Борислав Йоцов, който дирижира концертите с негови произведения. „Той много органично възприе джазовия идиом, който никога не присъства директно, но е закодиран в музиката. Да бъде усетен е ключово, за да прозвучи кохерентно, да има сплав между партитурата и оркестъра, който да усети и почувства музиката. Най-важното нещо не са нотите, а това, което се случва над тях, когато дойде познанието за музикалната картина.“

С натрупването на изпълнения на музикалния материал изпълнението му става все по-ярко. „Важно е, че разпространяваме тези произведения из цялата страната, те зреят, израстват, минават детската си възраст, пубертета. Този процес е магичен.“

Концертите на Плевенската филхармония с Христо Йоцов карат всеки да се чувства специален. Той пише специално за тези интерпретатори, тяхната емоция се пренася върху публиката, която на свой ред реагира с абсолютен възторг. „Не подхождам като композитор, а като музикант, чувствам се като човека, който ще свири тази музика. Използвам целия си сценичен опит, за да може това, което пиша, да бъде истинско, естествено, харесвано от тези, които го свирят. Особено ми е важно публиката да разбере тази музика, да я почувства, да бъде подета от вълната. Интересува ме всички заедно да постигнем ниво на емоционален екстаз.“ Затова и възприема 7-минутните дългите аплаузи, които записахме и публикувахме във Фейсбук преди няколко години, като бис, поднесен от публиката към артистите.

С Христо Йоцов ви срещаме в ефира на Jazz FM ден преди рождения му ден и концерта в София. Големият барабанист и композитор ще гостува на 16 февруари в предаването „Следобедни импровизации“ с водещ Таня Иванова.