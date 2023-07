Дуото Христина Белева и Васил Хаджигрудев и The Oldie Goldies на Арнау Гарофе и Борислав Петров в тазгодишното издание на Sofia Jazz Days

И тази година концертният цикъл Sofia Jazz Days цели изграждане на интересна програма с висока художествена стойност за столичната публика в сърцето на София - лятната сцена на кино „Кабана“ в градинката пред НДК като част от „Лятната програма на Столична община“. Sofia Jazz Days ще представи два джаз концерта в две поредни съботни вечери – дуото Христина Белева и Васил Хаджигрудев с техния нов проект на 15 юли и групата The Oldie Goldies на Арнау Гарофе и Борислав Петров октет на 22 юли. Тези събития представят млади музиканти от съвременната българска сцена и техните нови проекти, които дават своя поглед към джаза и импровизираната, акустична музика, като осъществяват връзка между различни културни традиции, подчертавайки съвременното културно многообразие. Всички събития ще бъдат с вход свободен.

Поредицата концерти ще стартира на 15 юли в 20:00 ч с вълнуващата нова програма на сформираното в началото на 2019 г. нетрадиционно струнно дуо - Христина Белева (гъдулка) и Васил Хаджигрудев (контрабас). Двамата музиканти, идващи от различни сфери на музиката, вдъхновени от съчетанието на звука на двата инструмента, импровизацията и моментната композиция, утвърждават първоначалната идея за съвместно музиициране. На пръв поглед това е едно нестандартно дуо, но и безкрайно познато като звучност и настроения. Има много примери за завладяващи изпълнения и проекти с така характерния за нашите земи инструмент - гъдулката, но примерите, в които народният инструмент прескача стиловите рамки на фолклора и запълва пространството на свободната импровизация са изключително малко. Христина и Васил не се опитват да пресъздадат по нов начин фолклорни шедьоври, нито се опитват да смесят два или повече стила музика, например джаз и фолклор, класика и фолклор, както се прави масово и с променлив успех. Музиката, която създават е напълно еманципирана от двата стила и окупира ново пространство, специално за нея и направено от самата нея - през звуците на гъдулка и контрабас.

Вторият концерт от програмата на Sofia Jazz Days е на 22 юли от 20:00 ч. и е на The Oldie Goldies. Това е суинг група от София, ръководена от джаз барабаниста Борислав Петров и саксофониста Арнау Гарофе. Специализирана в суинг танцови събития, формацията изпълнява собствени аранжименти на джаз класики, включително джаз стандарти и инструментали, вдъхновени от най-великите биг бендове от ерата на суинга. The Oldie Goldies дебютира през 2021 г. и вече са свирили на Sofia Swing Festival (2022, 2023), Sofia Blues Festival 2022, International Lindy Hop Championship Europe (2022) и различни танцови събития в България, Гърция, Румъния. В групата участват Велека Цанкова (вокал), Арнау Гарофé (кларинет), Александър Мерансиен (саксофон), Александър Миланов (тромпет), Борислав Илиев (китара), Станислав Арабаджиев (пиано), Васил Хаджигрудев (контрабас) и Борислав Петров (барабани).

Очакват ни летни музикални срещи със свободен вход, а събитията са част от Лятната програма на Столична община. Повече за тазгодишното издание на Sofia Jazz Days разказва Маргарита Борисова от „Джаз +“ в ефира на Джаз ФМ. Интервюто на Таня Иванова с нея може да чуете чрез плейъра под снимката на The Oldie Goldies.