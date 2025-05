Дискусия „На ръба“ създава ранна връзка на публиката с нова творба на Петър Керкелов, която ще изпълнят заедно с автора Венета Нейнска и Стефан Хаджиев

В нова звукова форма ще се съчетаят пианото на Венета Нейнска и виолончелото на Стефан Хаджиев с електронните инструменти на композитора Петър Керкелов в проекта „Песента на Сизиф“ на Sofia Art Institute. Музиката е създадена с вдъхновението от древната митология и от наследството на литературата и изобразителното изкуство и ще се появи през септември на концерт в Балчик. Но още сега започва връзката ѝ с публиката в срещата дискусия „На ръба“, която ще се проведе на 20 май от 18:30 ч. при вход свободен в музей „Борис Христов“. Ще участват композиторът Петър Керкелов и пианистката Венета Нейнска, а водещ ще е програмният директор на Jazz FM Светослав Николов. „Дискусията е за всички любопитни да разберат как се създава една творба и как се балансира на ръба между съществуването на произведението и периода, в който то е само в съзнанието на композитора.“ – посочи в интервю по Jazz FM Венета Нейнска.

Основите са в митовете за Сизиф и за Икар и в безкрайна плеяда от други артистични вдъхновения, като произведения на Пол Клее, Едвард Мунк, „Одисея“ на Джеймс Джойс. Това са само някои идеи, които в разговори авторът е споделял и повече за които ще разкаже на дискусията утре. „Обичам да го слушам, защото той е невероятно ерудиран артист, който черпи вдъхновение не само от всички области на изкуството, но и на живота. Той има интересен светоглед и съчетава в себе си необичаен, в същото време – напълно разбираем подход. Това е признак за голям талант – когато човек на толкова млада възраст има опита и осмислянето да създава изкуство на ръба между новото и нещо близко до човека.“ – посочва Венета Нейнска.

Така близкото се явява отправна точка към нови светове. Пътешествието на аудиторията и изпълнителите към тях започва на дискусията утре. „Не можем да съществуваме като артисти без нашата публика. Тази комуникация е ценна за съдържателното представяне и преживяване.“ – казва за ранно установената връзка Венета Нейнска. Тази близост със слушателя тя създава още с „Концерти на възглавници“ преди 15 години, след това – „Концерти с история“. „Това се практикува от десетки години в целия западен свят. То е единственият път, по който да създаваме изкуство, което да обединява, да вълнува. Разделението между сцена и публика е чисто формално. Всички дишаме един общ въздух и участваме в изпълнението на една музикално-артистична творба. Тази е на ръба на музиката, на визуалното изкуство, между акустичния и електронния звук. Това прави вълнението още по-голямо, защото сме изправени пред нещо непознато, нещо неочаквано, но в същото време, което очакваме с нетърпение.“ – казва Венета Нейнска.

Продуцент на проекта е изкуствоведът Елисавета Станчева. Той се реализира с подкрепата на Национален фонд „Култура“.

Венета Нейнска възобновява „Концерти на възглавници“ с четири събития с цигуларя Иван Стайков в ново пространство – „Хеликон арт“ на ул. „Граф Игнатиев“ № 6, на 31 май и 1 юни от 11 ч. и от 17 ч. Само преди няколко дни в музей „Борис Христов“ се проведе поредният „Концерт с история“ – „Виртуозната цигулка“ в дуо между двамата. Следващото събитие от програмата в музея „Борис Христов“ е на 3 юни – солово изпълнение на творби на Дебюси и Равел, 150 години от чието рождение се навършват през тази година. На 17 юни в дуо с певицата Величка Минкова Венета Нейнска ще изпълни концерт с немски артистични песни.