Директорът на балет „Арабеск“ Боряна Сечанова и хореографите Стефани Ханджийска и Микел Александър Тоетруп за съвремието на танца в конкурса на името на Маргарита Арнаудова

Балет „Арабеск“ открива новия си сезон на 6 октомври с финалната вечер на 11-я конкурс за съвременна хореография върху българска музика за наградата на името на Маргарита Арнаудова. Конкурсът представя най-авангардното в съвременния танц. Той е създаден през 1996 г. от доц. Калина Богоева, която вчера отпразнува 85-а годишнина със специално събитие в София. Доц. Богоева е почетен председател на журито, а председател е директорът на балет „Арабеск“ Боряна Сечанова, която разказа за замисъла и историята на конкурса: „Той е създаден с идеята българските хореографи да имат личен контакт с композиторите, със сценографите, да имат възможност не само да използват записи, но и да работят в екип с българските творци. В течение на годините конкурсът се превърна в международен – това е третото му международно издание. Така съпоставяме българските достижения със световните и отваряме врата на българските композитори и на българската продукция към европейските и световните сцени.“

Интересът е голям, отбелязва Боряна Сечанова. В журито са първият носител на наградата на международното жури – Идан Коен, Аршак Галумян, реализирал вече две постановки с балет „Арабеск“, българинът, играл в трупата, а вече част от европейската танцова общност – Георги Елкин (Швеция), Мила Искренова, Асен Наков, Юрий Дачев, доц. д-р Илия Граматиков, Мария Русанова. То ще определи Наградата на журито, а публиката, гласувайки чрез билетите си – ще излъчи своя фаворит.

Самостоятелен спектакъл подготвя всеки от четиримата финалисти – двама от България – Стефани Ханджийска и Елена Маринова, и двама от чужбина – Микел Александър Тоетруп от Дания и Рафаел Холзер от Австрия. Стефани Ханджийска високо цени възможностите, които конкурсът ѝ дава: „За мен е мечта да участвам в него. Била съм част от трупата през сезони 2014 – 2016 г., тук започнах кариерата си именно с такъв конкурс. В моето подсъзнание винаги силно съм желала да участвам в този форум. Изключително съм щастлива, че мога да се завърна в трупата, да работя с колеги от едно време и да срещна с нови хора. Творчески за мен това е голямо предизвикателство. Този конкурс ни свързва всички съвременни хореографи и танцьори в едно ДНК и ни съшива в едно родословно дърво хората, които горим в танца. Много оценявам тази възможност да сме заедно през годините заедно с колеги от чужбина. На нас тя ни дава възможност ярко да мечтаем и да изпробваме идеи на ръба, в които има силно мечтание и артистичен риск. Конкурсът е страхотно място за това.“

Тази година всички хореографи са избрали да работят с музиката на Милен Апостолов. До какво води това, разказва Боряна Сечанова: „Това е прецедент. Предложихме на хореографите шест имена, но финалистите избраха музика на Милен Апостолов. Самият той каза, че е много интересно как четиримата финалисти използват музиката му по различен начин. Той участва в процеса – правил е специални преходи, поискани от хореографите. Ще видим едно истинско състезание.“ Хореографите могат да използват и да поканят собствени сценографи или да работят с предоставени от балет „Арабеск“. А тази година към репетитора Олеся Пантикина се присъединяват в по-голям екип и Теодора Стефанова и Ангелина Гаврилова.

Микел Александър Тоетруп идва от Дания: „Аз съм много мотивиран да творя с музиката на друг композитор и да я интерпретирам, както и да работя с фантастичните танцьори от балет „Арабеск“ и с мултимедия дизанйнера Ралица. Много е вдъхновяващо да се срещна с артисти от други националности и да съчетая с тях това, което нося в себе си. С моята постановка исках да изобразя търсенето на човешкото вътре в нас. Тя започва със земя – пустош, в която всичко е много мрачно и има само една искра надежда. В тази среда търсим добрия живот. Това отразява процеса вътре в нас – процеса на търсене.“

Творбата на Микел Александър Тоетруп е озаглавена „Забравени дни“. Ето какво разказа за своята постановка Стефани Ханджийска: „Моята работа се казва „Всичката любов към всички през цялото време“. Тя също е за търсенето и копнежа на душата, който е толкова силен, горящ и продължаващ, да се срещнем с близките, които сме изгубили. Това не може да се случи тук и сега. Моята творба се пренася в космоса, далеч от физическите ни тела. Разглеждаме това пространство и търсим как този копнеж за срещата може да ни задвижи танцово. Изследваме светлината като начин на движение и на пътуване. Имаме интересен паралел в работата с Микаел в този процес на търсене на светлината – нагоре и напред.“

Това са открития, които артистите правят в творческия процес, подготвяйки се за финала на конкурса за съвременна хореография върху българска музика за наградата на името на Маргарита Арнаудова. Така форумът интегрира и издига нивото. Творческия процес описва директорът на балет „Арабеск“ Боряна Сечанова: „След предварителна селекция, която направихме през лятото, четиримата финалисти бяха поканени в България, за да работят с танцьорите на балет „Арабеск“. Това е най-голямото им предизвикателство – да работят с професионална трупа, за която от друга страна това е много важен опит. Тя има важната задача да провокира хореографите, същевременно се вълнува колкото тях.“

Резултатите от това активно творческо взаимодействие ще видим утре от 19 ч. на сцената на Музикалния театър в София в проекта, реализиран с подкрепата на Министерството на културата. Веднага след изиграването на четирите постановка ще гласуват журито и публиката и ще бъдат връчени наградите.