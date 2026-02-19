Диалог и визуални провокации в изложбата „ОБЕКТивно“, която представя съвременен български обект-плакат

До 10 март в галерия „Сан Стефано“ в София се показва изложбата „ОБЕКТивно“, която представя съвременен български обект-плакат. „Това е нашият прочит на тази концепция, в която акцентът и фокусът пада върху един обект, който бива трансформиран в нещо много по-дълбоко, много по-голямо, с послание, с провокация. Зрителите на изложбата ще успеят да видят различни посоки, различни акценти. Идеята беше обектът да бъде в сърцевината на тези изображения. От една вещественост, от една предметност да се получи обект. Мисля, че това като концепция се получи доста добре.“ – разказва в ефира на Jazz FM един от участниците в изложбата – доц. Ненко Атанасов, преподавател в Националната художествена академия. В експозицията ще видим още произведения на Георги Янков, Димитър Трайчев, Люба Томова, Милена Абанос, Николай Младенов, Радослава Боор и Страхил Димитров – Радин. По идея на ректора на НХА проф. Георги Янков този проект се реализира благодарение на ентусиазма на куратора Люба Томова и с подкрепата на Борислав Петранов, директор на Българския културен институт в Берлин.



Ненко Атанасов – „Силата на волята“

За групата артисти, създаващи свои независими плакати и нарекли себе си New Vision International Group (NVIG) проф. Янков казва във фейсбук поканата за изложбата: „От самото създаване на NVIG през 2003 година нейното лого се появява върху плакати, освободени от ангажимент към поръчителя. Те показват единствено артистичните и морални позиции на авторите. NVIG негласно се превърна в отличителен белег за лоялност към стойностното изкуство, освободено от конюнктурни съображения.“



Радослава Боор – „Жена, Живот, Свобода“

„Плакатите не са правени специално за тази изложба, събрани са във времето, отлежали са и са придобили тази допълнителна добавена стойност, която е много важна в плаката.“ – прави уточнение Ненко Атанасов. В ефира на Jazz FM той обръща специално внимание на една любопитна посока от последните години: „Представянето на концептуални изложби с плакати в галерийно пространство все повече става тенденция. Свикнахме преди години да говорим, че плакатът е детето на улицата, че неговото пространство и галерия е улицата. Не е точно така. Виждаме много добри изложби, експонирани в специален контекст, както и тази, със специална тема и това вече се получава една добра традиция, посока, перспектива и продължава празника на плакатното изкуство.“



Люба Томова – „В очакване на Годо“ по Самюъл Бекет

Цялото интервю на Таня Иванова с Ненко Атанасов може да чуете чрез плейъра под основната снимка, а по-долу публикуваме няколко думи за изложбата, написани от куратора Люба Томова: „Процесите и похватите при създаването на обект-плаката са много и подчинени на въздействието на идеята. Няма ограничения и рецепти за методи и технологии. Отдавна този тип плакат е посланик на лични авторски идеи, освободен от технически, поръчкови и физически ограничения. И колкото и да е индивидуален, обединява чрез теми, каузи и провокации. Фóрмата и формáтът не са норма. Те само улесняват организацията на сбирка с името ОБЕКТивно, която събира художници и зрители, потопени в дълбочината на посланията на обект-плаката.“