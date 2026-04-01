Десетки събития за София – 147 години столица. Заместник-кметът Ирина Дакова: „Обединяващото послание е, че е имало преди нас, има и продължаваме“

„Обединяващото послание е, че е имало преди нас, има и продължаваме." – коментира по Jazz FM заместник-кметът по направление „Култура и туризъм" Ирина Дакова. Всички събития са при вход свободен.

Програмата по часове можете да откриете тук на сайта за културни събития на Столичната община ArtSofia.bg.

Честването на празника започва още на 2 април с концерт в Централния военен клуб на Симфониета „София“ и солисти от Държавния фолклорен ансамбъл „Филип Кутев“. На 3 април в градинката „Кристал“ ще свири Софийският духов оркестър при Дом на културата „Искър“, а в галерията на открито ще разгледаме изложба, посветена на Писателското кафене. Пред Народния театър „Иван Вазов“ следва концерт на Представителния гвардейски оркестър. Изложбата там е с материали от Държавна агенция „Архиви“ и разказва за храните и напитките на трапезите ни през десетилетията. В парка „Заимов“ ще слушаме Духовия оркестър на Първа английска гимназия, млади артисти ще се изявяват и в кв. „Надежда“ и в Северния парк. В галерията на открито пред НДК ще бъдат представени 27 архитектурни ценности на София. „Тези изложби са възможност за столичани да се докоснат до различни теми, да тече един разказ и да се отправи послание, че трябва да познаем себе си, за да познаем настоящето и бъдещето.“ – посочи Ирина Дакова.

МУЗИКАЛНА ПРОГРАМА:

12 ч., градина „Кристал“ – Софийски духов оркестър

13 ч., площада пред Народен театър „Иван Вазов“ – Гвардейски представителен духов оркестър.

14:30 ч., парк „Заимов“ – Духов оркестър на Първа английска гимназия с диригент Йоана Георгиева и мажоретен състав

17 ч., площадката пред театър „София“ – Младежки духов оркестър „Подуене брас бенд“ към Народно читалище „Васил Левски – 1928“

17 ч., площадката пред Общински културен институт „Надежда“ на ул. „Ломско шосе“ № 2 (при лошо време – вътре в сградата) – Джаз формация „София“ и млади таланти от Вокална академия „Хайлайт“

18 ч., Северен парк (откъм ул. „Народни будители“) – Младежки духов оркестър „Надежда“ при Център за изкуство, култура и образование – София с диригент Румен Левордашки

На пл. „Св. Неделя“ в присъствието на украинския посланик Н. Пр. Олеся Илашчук и на кмета на София Васил Терзиев ще бъде открита фотоизложбата под форма на инсталация „По следите на Михайло Парашчук“ – украински скулптор, който е оставил отпечатък върху визията на града с работата си по знакови сгради като Българската народна банка, БАН, Съдебната палата. Куратор е Ивайло Милев, фотографиите са на Стефан Щерев. „Това е знак, че София е такава, каквато е, не само благодарение на нас, но и на много гости чужденци, оставили отпечатък и в архитектурата ни, и в културата ни. И това трябва да се знае.“ – подчерта заместник-кметът Дакова.

И докато слушаме музика и разглеждаме изложби, студенти от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ в типично градско облекло от началото на миналия век ще ни предлагат картички с изображения на стари софийски сгради в автентичния им вид. „Смятам, че тази среща, заедно с музиката, ще допринесе за създаването на общо настроение и чувство за принадлежност, че преди нас е имало, има и продължаваме.“ – каза Ирина Дакова. Столична община и платформата „Исторически маршрути“ организират беседи с посещение на зданията на улиците „Париж“ № 1 и „Московска“ № 33. „Изключително любопитно е хората да се потопят в тези исторически сгради. Техните интериорни решения са не по-малко интересни, а са трудно достъпни. Администрацията отваря врати, за да узнаем къде работят хората, които трябва да знаят нашите проблеми и теми на деня. Децата ще могат да седнат на бюрото на кмета, да видят какъв е погледът от там, как се мисли и какво се прави.“ – разказа заместник-кметът.

На пл. „Бански“ в ретротрамвая ще се валидира марка, а след това можем да видим другата мотриса в Регионален исторически музей – София, който ще работи с вход свободен. Безплатно ще можем да разгледаме и експозициите в СГХГ и нейните филиали „Васка Емануилова“ и „Дечко Узунов“. В специални образователни занимания в „Музейко“ от 10 ч. деца на възраст над 5 години могат да се включат в специални ателиета, които ще ги потопят в градските пейзажи и силуети и ще ги приканят да се опитат да сътворят през своя поглед съвременния и бъдещ профил на града ни. Ателиетата са безплатни, но за музея се купува билет. На 3 април ще се завърти и най-високото виенско колело в София, с което ще се издигаме на 40 м над земята. Това е партньорско събитие на общината със Sun Fest, който ще продължи три месеца.

Обособяването на културата и туризма в едно направление е заложено в новата структура на Столичната община. Заместник-кметът Ирина Дакова коментира: „Това се случва за първи път и има много добра вътрешна логика. Туризмът е лицето на града ни, какъвто искаме да го покажем на гостите, а културата е неизменна част от него. Стратегията ни за развитие на културата е с хоризонт до 2033 г. За да има успех, човек трябва да бъде постоянен и да я следва. В нея основен акцент е творческата икономика. Като говорим за култура, можем да говорим за развитието на града като туристическа дестинация. В последните години в София започнаха да се разработват фестивални формати, които стоят устойчиво на Балканите, като A to JazZ, So Alive. Те представят в София големи имена, привличат публика, оказват голямо въздействие върху столицата като публичност и я позиционират като културна точка на европейската карта. Това трябва да продължи да се случва.“ – убедена е Ирина Дакова.

Основните линии в работата ѝ като заместник-кмет в направление „Култура и туризъм“ ще се чертаят по тази стратегия: „Иска ми се направеното до тук да бъде устойчиво и надграждано. София е град на много творчески индустрии. Освен фестивалите, да не забравяме и киното, в което градът има много големи традиции. Той трябва да помага на тези индустрии да се развиват синхронно – гражданите да свикваме понякога с малки неудобства, когато се затваря улица за кратко заради фестивал, защото събитието ще ни зарадва, децата ще видят много нови неща, а родителите два дни по-късно ще могат да кажат, че е било страхотно изживяване.“