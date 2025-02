Десет години споделяме изкуството с фестивала Master of Art

Вече десетилетие споделяме изкуството с фестивала Master of Art. Тази година програмата ще ни предложи 50 документални филма в рамките на дните между 7 и 27 февруари, а прожекциите се провеждат в София, Пловдив, Варна и Стара Загора. Повече за десетото издание на Master of Art в ефира на Jazz FM разговаряхме със създателя на фестивала Найо Тицин. Интервюто на Таня Иванова с него може да чуете чрез плейъра под основната снимка.

На 7 февруари от 19.00 ч. в кино „Люмиер“ Master of Art се открива с френския документален филм My Way за една от най-изпълняваните песни някога - от Сид Вишъс до Том Джоунс, Нина Симон и Лучано Павароти. Създадена във Франция през 1967 г., поредица от случайни събития я пренасят през Атлантика към Франк Синатра, който ще я превърне в легенда. С великолепния глас на Джейн Фонда и под формата на биографичен филм Мy Way разказва историята на генезиса на една митична песен. Отново с този филм на 13 февруари ще бъдат открити местните издания на фестивала в Пловдив и Варна.

Традиционно фестивалът представя богата международна конкурсна програма от над 50 заглавия в категориите „Архитектура“, „Дизайн и мода“, „Изящни изкуства“, „Литература“, „Музика и танц“, „Съвременно изкуство“, „Театър и кино“, „Фотография“, „Видео арт“, както и специалната селекция „Изкуство и власт“. В музикалната селекция, заедно с My Way зрителите ще открият още филми, посветени на Моцарт и неговата гениална сестра, композитора Мишел Льогран и любимия на поколения Дзукеро.

За поредна година в рамките на Master of Art ще бъдат показани премиерно няколко български документални филма. Сред тях е „Васко и цигулката“ (реж. Лора Крумова, Мария Йотова) за любопитния живот на Васко Василев - концерт-майстор на коронацията на крал Чарлз III и e един от най-великите цигулари на своето време. „Космическа лира“ (реж. Стефан Олег Чернев) ни потапя надълбоко в жанра на космическата електронна музика, изследвайки естетиката, поезията и философията му през погледа на композиторите Стив Роуч, Майкъл Стърнс, Робърт Рич и Симо Лазаров. „Маестро Вили Казасян“ ни връща в 60-те години на 20 век, когато се основава Бигбендът на Българското национално радио. Ще чуем евъргрийни, които ще ни върнат в славните години на „Златния Орфей“. „Скрити белези“ (реж. Георги Тошев) документира националното ни участие в 60-ото Венецианско биенале за изкуство. Филмът ни среща със създателите на „Съседите“ – Лилия Топузова, Красимира Буцева и Джулиан Шехирян, с куратор Васил Владимиров. Специално за фестивала в София гостува журналистът от „Ню Йорк Таймс“ Николай Николов, автор на филма Pipe Dream, посветен на Тео Янсен - холандски артист, станал популярен със своя проект, наречен Strandbeest (буквално „плажно същество“) - скулптури, движени от вятъра.

Сред останалите акценти във фестивалната програма са филми за изключително интересния житейски път на Чарли Чаплин, Ван Гог, Пикасо, Мис ван дер Рое, Банкси и още забележителни имена в света на изкуството.

Пълната програма на фестивала ще откриете тук. Филмовият фестивал Master of Art е част от Календара на културните събития на Столична община за 2025 г.