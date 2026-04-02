„Декагон“ на Димитър Бодуров в София и Плевен: „Всяка пиеса е посветена на различен инструмент и съдържа асоциация с числото, на което е посветена“

Представената премиерно през 2024 г. на фестивала „Радар“ във Варна сюита на Димитър Бодуров „Декагон“ ще има своите следващи изпълнения в Плевен (4 април, зала „Катя Попова“, 19 ч.) и София (5 април, бар Singles, от 19:30 ч. и от 21 ч.). Проектът е подкрепен от Министерството на културата, Jazz FM e медиен партньор.

С „Декагон“ преди две години би отбелязана 10-ата годишнина от създаването на фестивала „Радар“, на който Димитър Бодуров е артистичен директор. „За мен това бе начин на преосмисляне. Използвах сериални техники – серии от тонове, които могат да бъдат подредени по различен начин. „Декагон“ се очерта като сюита от десет части за десетима музиканти. Всяка пиеса е посветена на различен инструмент и съдържа асоциация с числото, на което е посветена. Обичам да създавам наратив, по който да пиша музиката.“ – разказа Димитър Бодуров в интервю по Jazz FM.

Той пише музиката за конкретния състав с мисъл за личностите: Мартин Хафизи – барабани, Михаил Иванов – бас, Александър Логозаров – китара, Нейко Бодуров – тромпет, Мишел Нахабедян – сопран саксофон, Димитър Льолев – алт саксофон, Христо Големинов – тенор Саксофон, Иван Мелин – тромбон, Георги Щерев – туба.

По-късно същата година разширена версия на „Декагон“ бе изпълнена в нов вариант с Бигбенда на БНР, за което после съставът бе отличен с наградата „Кристална лира“. На тази програма тогава бе направен студиен запис.