Даниела Белчева за Джони Мичъл преди концерта си с нейни песни в Sofia Live Club: „Музиката ѝ звучи близо до човека, до природата, до най-доброто, което може да бъде изразено с изкуство“

Концерт с песните на Джони Мичъл представи Даниела Белчева миналата година на организирания от Община Варна Есенен салон на изкуствата в морския град. Публиката в Художествената галерия притихнала слушаше творбите на световната авторка на песни и попиваше всяка дума от посланието им, достигнало до нас чрез изпълненията на Даниела Белчева, чрез разказа ѝ за живота на Джони Мичъл и за обществената значимост на нейното изкуство.

Снимка: Светослав Николов

Впечатление направи, че мнозина бяха дошли със своите деца. Те реагираха спонтанно на приобщаващото въздействие на изпълненията – с развитието на концерта все повече от тях приближаваха сцената и внимателно слушаха най-близко до артистите.

Снимка: Светослав Николов

На сцената Даниела Белчева бе с пианиста Васил Спасов – автор на аранжиментите, Джанер Каптан – контрабас, и Димитър Семов – барабани. Днес слушаме програмата за първи път в София – от 20:30 ч. в Sofia Live Club, като на контрабаса ще бъде Михаил Иванов.

„Огромно удоволствие, чест и отговорност е да предам на публиката по най-достоверен начин на моя език всичко, което съм почувствала през музиката на Джони Мичъл. Тази инициатива е споделяне на огромна благодарност за откровеността и честността, които тя дава със своето експериментаторство. Като жена – артист чувствам връзката си с нея в намирането на изключителен смисъл да бъдеш колкото се може по-дълбок в това, което казваш в творчеството си.“ – коментира Даниела Белчева по Jazz FM.

Всичко, което се случва в света, Джони Мичъл го забелязва в 360-градусова перспектива. Преминало през нея, то достига до публиката в най-чист вид. Продължителите на творчеството ѝ, като Даниела Белчева, пренасят значимите послания напред във времето и към още по-широки аудитории. Слушайки тези песни, научаваме много за света и за живота. „Джони Мичъл е изключително съзерцателен човек, достигал до философски прозрения на съвсем млада възраст. Тя е самобитна в това, че подчинява мелодията на песните на мелодията на езика. Нейната музика звучи близо до човека, до природата, до най-доброто, което може да бъде изразено с изкуство.“ – посочва Даниела Белчева.

От всички сродни изпълнители Джони Мичъл се отличава с това, че убедеността си в посланията изразява с много нежност. „Тя я носи в себе си като жена и има огромната смелост да разголи себе си докрай. Освен за емоционалността, любовта и смисъла да бъдем докрай открити един към друг, Джони Мичъл говори и че животът трябва да се приема, какъвто е – с всички възходи и падения, и на това трябва да се гледа така, както гледаме синьото небе.“ – извежда основното вдъхновение за себе си от творчеството на Джони Мичъл Даниела Белчева.

Билети се продават в мрежата на Eventim тук.