Даниела Белчева за Джони Мичъл: „Постоянно си между земята и небето – някъде там се случва повествованието на нейните песни.“

Преди няколко дни – на 7 ноември, Джони Мичъл отпразнува 80-ия си юбилей. Мичъл, която е авторка на едни от най-докосващите, красиви и емблематични песни на XX век, по-рано тази година беше отличена от Библиотеката на Конгреса на САЩ с „Наградата Гершуин за популярна песен“. Това признание идва съвсем заслужено след десетилетия значимо песенно творчество, което продължава да бъде огромно вдъхновение както за меломаните по света, така и за артистите от различни жанрове, които посягат към него, създавайки нови прочити и интерпретации.

На 16 ноември в Градската художествена галерия във Варна трибют за Джони Мичъл ще представи вокалистката Даниела Белчева. В ефира на Jazz FM тя споделя за събитието: „От една малка идея в сърцето, не съвсем добре осъзната, този концерт всъщност се придвижи във времето и стигна до такава музикална инициатива и съответната покана от Дирекция „Култура и духовно развитие“ към Община Варна. Много се радвам, че това става в този рожден месец на Джони Мичъл, точно, когато тя е юбилярка.“

„Открих Джони на 18–20 годишна възраст. Бях много запленена от нейния албум Both Sides Now, който има оркестрации, свирени от Лондонската филхармония. Бях зашеметена от различното вокално фразиране. Тя има доста нестандартно вокално музициране.“ – така Даниела Белчева разкрива как се е зародил интереса ѝ към музиката на Мичъл и пояснява: „Но тогава през погледа на 20-те си години едва ли съм вникнала толкова в посланията, в свободата на нейното творчество, в мирогледа ѝ. И когато ми дойде тази идея да посветя концертна програма в нейна чест, започна една подготовка и едно задълбаване в това наследство, което тя оставя след себе си и тук вече идва голямото вълнение, голямата радост от тази среща с нейните песни.“

Кавървесрсия на Big Yellow Taxi, направена от Даниела Белчева през 2021 г. Тогава у вокалистката все още не се е била зародила идеята за концерт в чест на Джони Мичъл.

В програмата, която Даниела Белчева е подбрала, попадат добре познати заглавия като Big Yellow Taxi, Woodstock, Case of You… Като „събирателна песен“ и „опорна точка на цялата програма“ вокалистката определя Hejira. „Джони я написва след 40-та си година. Hejira е част от албум със същото заглавие, който за нея е крачка встрани от сферата на фолка и кънтрито. За критиката това е един проект, който е оценен както най-хипнотичния и като албума с най-осъзнати аранжименти. Думата Hejira е от арабски произход и означава един особен вид отпътуване. Тази дума не присъства в западната култура. Това е да си тръгнеш с чест и за мен тази песен е много силна като въздействие. Тя е за този сблъсък, това противоречие, което жената-творец изпитва, изправена пред това дали да бъде обвързана или да бъде свободна.“ – разказва Даниела. На сцената в Градската художествена галерия във Варна певицата ще музицира заедно с пианиста Васил Спасов, басиста Джанер Каптан и барабаниста Димитър Семов. „Много се радвам, че те ми се довериха и аз също им се доверявам.“ – казва Даниела Белчева.

Тя разкрива, че за нея възможността да представи пред публика музиката на Джони Мичъл е чест и голяма отговорност. „Няма как да не се отнесеш сериозно и задълбочено към едни такива песни, към такава музика, защото за да представиш някой артист, ти трябва да се потопиш в душата му, доколкото можеш.“ – посочва Даниела и откроява най-специфичното за творчеството на Мичъл: „Няма как да не направи впечатление тази изключителна честност, откритост и при всички положения това заявяване на женския поглед към проблемите, с които животът ни среща.“ И докато се опитва да обясни в какво се крие обаянието на класиките, създадени от Джони, българската вокалистка заключава: „Постоянно си между земята и небето – някъде там се случва повествованието на нейните песни.“ Цялото интервю на Таня Иванова с Даниела Белчева може да чуете чрез плейъра под основната снимка.

Проектът „Joni Mitchell Legacy/ Джони Мичъл – Наследство“ е част от Есенния салон на изкуствата, който се организира от Дирекция „Култура и духовно развитие“ към Община Варна.

Визията за концерта е подготвена от известния варненски художник Димитър Трайчев, с когото Даниела Белчева работи от години.