ДА „Архиви“ празнува Международния ден на архивите с нова система за дигитално съхранение на документи и изложба с безценни експонати

Система за съхранение на електронно родени документи и на дигитализирани аудио и видео материали изгради Държавна агенция „Архиви“ по европейски проект. Стартът на работата ѝ бе оповестен преди няколко дни. Днес е Международният ден на архивите и по този повод бе открита изложба със скъпоценни документи от фондовете, а също така бяха връчени и традиционните годишни награди. Тези две теми са повод за разговор в студиото на Jazz FM с председателя на Държавна агенция „Архиви“ доц. д-р Михаил Груев.

Снимка: ДА "Архиви"

„Хартиените документи бавно, но все по-отчетливо напускат администрацията, документооборотът на немалко институции е изцяло електронен. Възниква въпросът как да се съхраняват тези документи, как да се използват, как да се гарантира дългосрочното им съхранение.“ – отбеляза за причините да се изгради система за дигитално съхранение на документи председателят на ДА „Архиви“ доц. д-р Михаил Груев. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ на Европейския съюз, а системата е разработена и внедрена от фирма Kontrax.

Снимка: ДА "Архиви"

Като компонент от проекта бе оборудвано студио за дигитализиране на аудио и видео документи.

Снимка: ДА "Архиви"

„През годините архивите са комплектувани с аудио и видео ленти в най-различни формати, а също и с плочи. Те са пред риск от загубване. Като начало дигитализираме част от наличностите в Централния държавен архив. Излизат много любопитни неща – като видео интервюта с Ванче Михайлов, записвани от проф. Шипковенски през 60-те години сеанси на Ванга.“ – разказа председателят на ДА „Архиви“.

Снимка: Светослав Николов

Към края на годината те вече ще бъдат достъпни за читателите. Предстои дейностите да бъдат надградени.

Снимка: Светослав Николов

„Смисълът на едно такова студио впоследствие е да бъдат дигитализирани и аудио и видео документи на частни лица.“ – каза за предстоящото развитие доц. д-р Михаил Груев.

Снимка: Светослав Николов

Така ще се запази националното културно наследство и ще се възпита уважение към паметта.

Снимка: Светослав Николов

На днешния Международен ден на архивите се откри изложба с най-големите съкровища от Централния държавен архив, 30 години от чието създаване отбелязваме през тази година. Сред документите има такива от Средновековието, както и много значими за българската държавност – оригиналите на Търновската конституция, на Сребърната конституция, на Манифеста за провъзгласяването на Независимостта. До края на месеца на могат да бъдат видени в изложбената зала на ДА „Архиви“ на ул. „Московска“ № 5.

По повод празника ще бъдат отличени служители и екипи на агенцията, избрани чрез вътрешно гласуване. Почетния знак ще получат началникът на отдел в архивите в Кюстендил Петър Шейков и Красимир Бочев от Врачанския архив, а екип на годината с равни гласове са Държавният военно-исторически архив – Велико Търново и Държавен архив – Враца. За най-ценно документално постъпление през 2022 г. бе обявен архивът на Шмиргела. Отличия се връчват и в няколко категории „Приятел на архивите“ на личности, помогнали за съхраняване и популяризиране на документалното наследство.