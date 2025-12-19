Бунтовникът на класическата сцена Хаусер завършва в София световното си турне с представяне на нов албум Cinema

Световноизвестният челист Хаусер завършва в България световното си турне с концерт на 23 декември в зала „Арена“ в София. Събитието е само малко повече от два месеца след премиерата на новия му солов албум Cinema, излязъл от лейбъла Sony Music Masterworks. Албумът е не само музикално пътешествие, но и вдъхновено от България визуално преживяване. Шест от видеоклиповете към него оживяват със сцени от Античния театър, Стария град и атрактивни локации в Пловдив, превърнал се в символ на кинематографичната му визия.

Изборът на България за финалната спирка от турнето The Final Bow – Rebel’s Last Night не е случаен. През 2024 г. Хаусер свири в Пловдив на две разпродадени дати в Античния театър, а през пролетта на 2025 г. се завърна у нас, за да заснеме видеоклиповете за Cinema с изцяло български екип. Те пренасят зрителя в магията на Пловдив, докато България се превръща в естествения декор на световния му проект.

Cinema е изискано пътешествие из най-незабравимите филмови теми на всички времена. В него Хаусер интерпретира 25 емблематични произведения, записани с Лондонския симфоничен оркестър под диригентството на Робърт Зиглер. Сред тях са Mission: Impossible (от „Мисията невъзможна), Writing’s on the Wall (от „Спектър“), Music of the Night (от „Фантомът от операта“), Tara’s Theme (от „Отнесени от вихъра“), Somewhere in Time, A Time for Us (от „Ромео и Жулиета“), както и скрити съкровища от европейската филмова музика на Нино Рота, Франсис Лей, Луис Бакалов и Вангелис. С неповторимо майсторство и страст челистът вдъхва нов живот на най-култовите филмови теми. „Това е най-личният ми албум досега, защото включва не само обичани класики, но и скрити диаманти, които преоткрих и обикнах. Вярвам, че те ще станат любими и на публиката.“ – споделя Хаусер.

С продукция, цялостна организация и визия, поверени на новата агенция на артиста Fest Management и с подкрепата на Mastercard, на 23 декември в зала „Арена“ в София концертът The Final Bow – Rebel’s Last Night ще бъде вечер, създадена специално за този момент – с изненади, специални музикални жестове и световни гости, избрани лично от Хаусер. Внушителна и иновативна сцена във формата на чело ще се превърне в център на спектакъла, а цялостното визуално съдържание е преобразено, за да отбележи финалната спирка от турнето – метафорично сбогуване с бунтовника и начало на нов етап от кариерата му. Специално създадена хореография за част от произведенията ще бъде представена от едни от най-добрите танцьори от българската и световната сцена, придавайки ново измерение на преживяването.

Билетите за концерта са в продажба в мрежата на Ticketstation.bg, а албумът Cinema е достъпен във всички дигитални платформи. Jazz FM е медиен партньор на концерта на Хаусер в София.