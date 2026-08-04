Бранфорд Марсалис квартет и Даян Рийвс отдават почит на Джон Колтрейн с албума Dedicated to You

Бранфорд Марсалис квартет и вокалистката Даян Рийвс ще издадат първия си съвместен албум на 18 септември. Dedicated to You излиза от каталога на Blue Note Records и както подсказва заглавието, проектът е вдъхновен от Джон Колтрейн и препраща към музикалната класика от 60-те г. John Coltrane & Johnny Hartman, обединила прочувствения саксофон на Колтрейн с кадифения глас на Джони Хартман.

Пилотният сингъл от Dedicated to You е красивата балада They Say It’s Wonderful, а от звукозаписната компания разпространиха и трейлър на албума. По-долу споделяме какво разказват Бранфорд Марсалис и Даян Рийвс в краткото видео, както и първата песен, която стана публично достояние.



They Say It’s Wonderful в изпълнение на Бранфорд Марсалис квартет и Даян Рийвс

Бранфорд Марсалис: „Здравейте, казвам се Бранфорд Марсалис. Намираме се в красивата зала Spivey Hall в Мороу, Джорджия, където записваме с великата Даян Рийвс, празнувайки легендарния албум на Джон Колтрейн с Джони Хартман.“

Даян Рийвс: „Всъщност това е първият път, в който работя с Бранфорд, записвайки този албум. Изминаха толкова много години преди това да се случи. Радвам се, че Бранфорд ме покани точно за този проект, защото изпитвам дълбока любов към баладите, а и към Колтрейн, разбира се. Помислих си: „Това е възможност просто да се потопя и да изпея дадена песен по начин, по който сякаш се намираш в най-уютното и интимно пространство и искаш да разкриеш душата си, знаейки, че е безопасно да го направиш.“

Бранфорд Марсалис: „Колтрейн беше изключителен изпълнител на балади. При него звученето е като жаловит стон. Ако Бен Уебстър беше по-скоро романтичен саксофонист, то когато слушаш Колтрейн, в свиренето му има това прекрасно усещане за спешност и копнеж. Затова просто избрах песните, които според мен имат най-докосващите мелодии, за да можем да ги изсвирим в духа, в който са били написани.“

Даян Рийвс: „Интересното за начина, по който беше създаден този албум, е, че много напомня на това как Джони Хартман и Трейн са направили своя. А именно – влезли са в студиото с пълно доверие един към друг и към музикантите, създавайки аранжименти, които наистина пасват перфектно и на двамата. Прекрасното при Бранфорд е, че той е изключително отворен към всякакви идеи и ме пита: „Какво чуваш ти?“, защото никога преди това не бяхме обсъждали песните освен тоналностите им. Така че да дойдеш тук, без да знаеш какво точно ще се получи, и да направиш нещо, което наистина изразява всеки един от участниците в албума..., а след това просто се чувстваш сякаш си на седмото небе, пеейки върху цялата тази прекрасна музика – това наистина е нещо специално.“



Трейлър на албума Dedicated to You