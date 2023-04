Богатия учебно-творчески живот на Националната художествена академия опознаваме в Дни на отворените врати

Дни на отворените врати в Националната художествена академия започват от днес и продължават до сряда включително. От 10 до 15 ч. ще бъдат отворени всички ателиета в четирите сгради, в които се обучават студентите – на ул. „Шипка“ № 1 (за специалностите „Живопис“, „Стенопис“, „Скулптура“, „Графика“, „Книга, илюстрация, печатна графика“, „Плакат и визуална комуникация“, „Изкуствознание“, „Индустриален дизайн“ и „Моден дизайн“), бул. „Княз Александър Дондуков“ № 56 (за специалността „Индустриален дизайн“), бул. „Царигардско шосе“ № 73 (за специалностите „Резба“, „Сценография“, „Метал“, „Рекламен дизайн“, „Дизайн за детската среда“ и „Реставрация“) и бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 100 (за специалностите „Текстил – изкуство и дизайн“, „Керамика“ и „Дизайн на порцелан и стъкло“).

Посетителите ще могат да се запознаят с учебно-творческата работа в академията, да получат информация за кандидатстване от преподавателите, да видят обучителния процес през очите на студентите. „Кандидат-студентите ще могат да се консултират с преподавателите, да разберат как се провежда изпитът за прием в желаната от тях специалност, да научат какво се изисква от тях. Същевременно те ще могат да разговарят и с обучаващите се при нас. Това е много ценно, тъй като един студент много по-точно и ясно, на езика на кандидат-студентите, ще обясни какво се изучава в специалността, как човек се изгражда като творец в нея.“ – коментира ректорът проф. Георги Янков в студиото на Jazz FM.

Чрез множество работилници ще влезем в света на обучението в Националната художествена академия. Ще има ателиета по стенопис, резба и ръчно тъкане, ще видим как се работи върху сценографски макет и как се създава дизайн на сюжетни игри, ще нарисуваме своите идеи за концептуални автомобили, ще моделираме бижута във восък, ще се запознаем с целия процес по изработване на керамична творба, в упражнение по калиграфия ще пишем с каламос и още много други. Всеки ден ще се организират посещения в музейната сбирка и библиотеката на НХА. Ще се проведе и среща със Студентския съвет на НХА.

Изминаващата учебната година е под знака на честването на 125 години от основаването на Националната художествена академия. Част от програмата му бе създаването на филми с видео интервюта с десетима видни преподаватели, които бяха публикувани в Ютюб канала на академията.

НХА отново е на първо място в направлението „Визуални изкуства“ – отбелязва ректорът проф. Георги Янков и продължи с поглед напред: „Сега има толкова много идеи и проекти, че е трудно да се изброят всички. Има жажда за изяви в академията – и на преподавателите, и на студентите.“ През тази година продукцията на бакалаврите и магистрите ще бъде показана по нов начин – дипломните им работи ще бъдат изложени в известни столични галерии. „Започваме Дни на Националната художествена академия и визуалните изкуства в София с амбицията те да се превърнат в пътуващ формат. Това е важно, защото е отражение на нивото на съвременната ни пластическа култура.“ – посочи ректорът проф. Георги Янков.

Голяма новина за Националната художествена академия е началото на реконструкцията и модернизация на северната сграда на ул. „Оборище“ между ул. „Васил Априлов“ и храм-паметника „Св. Александър Невски“. „Поколения наши предшественици са си поставяли тази цел, но все не се е намирало финансиране. След многобройни срещи получихме разбиране от различни институции и нужните средства бяха осигурени.“ – съобщи проф. Георги Янков. Утре архитектът ще представи проектите пред Академичния съвет. Очакванията са, че същинската работа ще започне догодина.