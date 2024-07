Боби Вълчев с концерт на Античния театър в Пловдив, озарен от хиляди свещи

Певецът, пианист, тромпетист и композитор Боби Вълчев, който от 15 г. живее в Дубай, се завръща в родината си за концерт на Античния театър в Пловдив на 9 август. Събитието, което започва в 20:30 ч., обещава необикновена атмосфера. По време на концерта музиката ще бъде озарена от 17000 свещи.

„Обичам новите неща, обичам предизвикателствата, обичам да експериментирам в музиката. Винаги импровизирам.“ – казва Боби Вълчев в ефира на Jazz FM. Идеята за концерт с толкова много свещи му хрумва след едно подобно събитие, провело се в Ню Йорк. „Ние си казахме защо да не подобрим световния рекорд и да не дадем нещо уникално на Пловдив, на България и така стигнахме до бройката от 17000 свещи. Не са никак малко. Те даже вече пристигнаха в България. Нямате идея за какво става въпрос.“ – разкрива музикантът и допълва: „Атмосферата с толкова много свещи, примесена със самата джаз музика, прави ефекта много по-силен.“

На сцената на Античния театър Боби Вълчев ще се представи заедно с Бигбенд Пловдив, с който миналата година имаха концерт на Бунарджика. „Работата ми с бенда е изключително лесна, защото те са страхотни професионалисти. Импровизираме, забавляваме се.“ – така Боби Вълчев описва отношенията си с оркестъра. А за програмата разкрива: „Много ще бъдем романтични и любовни, но като цяло сме подбрали класически джаз хитове от репертоара на Франк Синатра, Тони Бенет, Нат Кинг Коул, Дийн Мартин, Майкъл Бубле, така че хората ще чуят любими джаз хитове. Естествено, че сме ги направили в по-интересни аранжименти, които са по-различни от това, което сме свикнали да слушаме. Ще има много импровизации, смяна на темпото, различни предизвикателства. Оставили сме програмата отворена, не е съвсем уточнено какво точно ще правим и как, просто ще има много елементи на импровизация и шоу. Ще има и изненади, дуети с гост изпълнители. Ще бъде доста интересно за всички.“

В края на срещата ни с Боби Вълчев в ефира на Jazz FM разговаряме за неговия живот, протичащ между Дубай и родината му. „Аз никога няма да загубя връзката си с България. Имам идеи за нови, интересни проекти. Искам опита, който съм придобил и всички тези интересни неща, които правя в чужбина, да ги пренеса тук. България е едно прекрасно място. Ще си идвам все по-често, с все по-интересни идеи.“ – споделя Боби Вълчев. Цялото интервю на Таня Иванова с него може да чуете чрез плейъра под основната снимка.