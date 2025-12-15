Благотворителен концерт за нова учебна арфа за НМУ „Любомир Пипков“: за да е този инструмент наравно с цигулката и пианото

„Искам арфата да се нареди наравно с цигулката, пианото, виолончелото. Някак си винаги сме в сянката, но мисля, че ще се говори все повече за арфа.“ – убедено казва в интервю по Jazz FM изпълнителката на този инструмент и преподавател в НМУ „Любомир Пипков“ д-р Кохар Андонян. Тя продължава ентусиазирано да работи за популяризирането на арфата и обучаването на още и още млади таланти в изпълнителско майсторство на този инструмент. За да имат учениците от Националното музикално училище още по-добри условия за подготовка, те ще свирят със своите преподаватели на благотворителен концерт за закупуването на учебна педална арфа. „Вярваме, че образованието на децата ни е споделена кауза и всички сме отговорни за него.“ – казва Биляна Василиева, председател на сдружение „Наутилус 432“, под чиято егида е кампанията. Събитието е на 16 декември от 19:30 ч. в Концертната зала на НМУ „Любомир Пипков“ на ул. „Оборище“ № 17. Средства могат да се предоставят на място или превеждат по банков път на сдружението.

Преди 5 години в друга благотворителна инициатива бяха събрани средства за закупуване на една арфа. Така от четирите в училището в момента, три са остарели и поддръжката им е трудна. Да свирят на този инструмент се обучават 24 деца. 17 от тях ще свирят със своите преподаватели д-р Кохар Андонян и Лили Стоева на концерта във вторник. Те ще се изявят в различни формации – трио, квартет, октет. „Много изненади сме подготвили за публиката. Тя ще се зареди с добро настроение за предстоящите празници.“ – обещава д-р Кохар Андонян. В репертоара са откъс от сюитата „Кармен“ от Бизе, „Барок фламенко“ на Дебора Хенсън, „Аве Мария“ на Шуберт и на Бах-Гуно, коледни песни, „Алелуя“ на Ленард Коен.

Учениците от класовете по арфа в НМУ „Любомир Пипков“, както казва преподавателката им, „свирят много и печелят конкурси по целия свят“. Д-р Кохар Андонян е радетел за популяризирането на арфата. Тя създаде първия в България октет арфи „Октохарпис“, който изнесе на 20 октомври концерт в препълнената Зала 3 на НДК – събитие от Есенния салон на изкуствата на НДК. За 2026 г. се подготвя съвместен проект на октета със Симфониета Шумен, който ще включва концерти в страната, а в София ще бъде представен през април.