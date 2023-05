Бигбендът на НМА свири джаз стандарти и значими български творби в концерт на 27 май

Богат репертоар от произведения от българската и американската джаз традиция, създадени в период от близо 100 години, ще изпълни Бигбендът към катедра „Поп и джаз изкуство“ в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ с гост-солисти на 27 май от 19 ч. в концертната зала в Ректората. „В програмата са близо 20 творби, в които джазът е обхванат в голяма широта – от съвременни до класическите произведения, с доста български автори. Публиката ще чуе песни от репертоара на Стефка Оникян, които ще изпълнят нейни ученици, две инструментални пиеси на Христо Йоцов, една на Ангел Заберски – син. Мисля, че ще бъде много атрактивна програма!“ – доволен от чутото на предпоследната репетиция е ръководителят на бигбенда и преподавател в академията – тромпетистът Михаил Йосифов. „Всички имат много позитивно усещане, много са надъхани.“ – подчертава той.

„Причината за това е нашият прекрасен ръководител.“ – убедено казва първокурсникът Михаил Тодоров, оценяващ новите възможности, които се разкриват пред него. Той за първи път ще свири в бигбенд. „За мен е предизвикателство.“ – прави стъпка напред в развитието си той. „Влака движи напред това, че сме много сплотени, работим много добре заедно и даваме всичко от себе си. Ще заредим гостите с пълната енергия на джаза.“ – обещава незабравимо преживяване Александър Милев. Младите музиканти с нетърпение очакват изявата. Тя ще допринесе за тяхното израстване, както подчертава студентът Гален Николов: „Разнообразният репертоар и като години, и като стилове, обогатява начина на свирене и мисленето върху музиката.“ Върху ефекта от това акцентира преподавателят и ръководител на бенда Михаил Йосифов: „Обучаващите се попадат в среда, в която са оркестранти и солисти в музика, с която ще работят напред в кариерата си. Бигбендът е най-висшата форма на свирене на брас, изисква се голяма дисциплина, много отношение, много знаене за интерпретацията. Това важи и за ритъм секцията, която също има важни задачи. Радвам се, че имаме възможност да въвлечем младите хора в тези стилове. Това ги превръща от студенти в професионални музиканти. С тези знания те могат да излязат на пазара и да си намерят работа. След дисциплината в бигбенд всичко е по-лесно.“

За Ивайло Манев това ще е последният концерт с Бигбенда към НМА. Той завършва магистратура, а първокурсника Михаил Тодоров съветва: „Най-вече да се забавлява. Най хубавото предстои. Пет години в бигбенда отварят начина на свирене, разширяват музикалния език.“ Михаил Тодоров е напълно съгласен и добавя още един ценен елемент: „Най-важното е, че и извън академията също сме приятели.“ Тромпетистът Иван Петков идва от света на класиката: „За мен бендът и новата музика, която научавам, са глътка свеж въздух. Много съм се нахъсал, много ми харесва да свиря в бенда и за мен е голяма чест.“