Бигбенд Русе с диригент Димчо Рубчев свири с Пламен Загоров за 75-ата му годишнина: „Посветил живота си на музиката, заслужава да бъде почетен с концерт.“ Специален участник е Васил Петров

Активен участник в джаз живота през десетилетията, барабанистът Пламен Загоров за първи път ще свири с Бигбенд – Русе на концерт по повод своята 75-а годишнина. В продължение на 41 години той свири с Русенска филхармония, а от 22 години е неин солист и водач на ударната група. На джаз сцената междувременно излиза с много от доайените – Петьо Парчето, Боби Русев, Стайко Стайков, Петко Томанов. „Посветил живота си на музиката, той заслужава да бъде почетен с концерт. Ние с удоволствие се отзовахме на поканата, която той отправи към нас да направим хубав празник. За мен е удоволствие и чест да участваме в този концерт и да отбележим по много красив начин тази годишнина. Заедно подобаващо ще честваме нашия съгражданин!“ – каза в интервю по Jazz FM диригентът на състава Димчо Рубчев.

Духът на джаза присъства в звука на Русенската филхармония. „Много гостуващи при нас диригенти са ни казвали, че такова богатство на класически музиканти и джазмени няма никъде не само в България, но и в Европа.“ – споделя за непрекъснатата си връзка с джаза Пламен Загоров. Той свири още в първите формации на Петьо Парчето, участва в Джаз фестивала в Дебрецен, с Петко Томанов свири в Букурещ, има изяви в централния джаз клуб в Мюнхен. „Ще хвърля всички сили, за да сме интересни на публиката в джазовия стил!“ – очаква с вълнение концерта Пламен Загоров. Той ще е солист в пиесите Take Five и „С вкус на мед“. С негово участие ще прозвучат класически теми, знаменателни за развитието на джаза. Една от тях е музиката на Елингтън, с която започваха джаз емисиите на „Гласът на Америка“. Пламен Загоров ще се върне и към спомена как е слушал бигбенда на Олег Лундстрем в София в началото на 90-те. Тогава чува коментара на Вили Казасян: „Това е една добре смазана машина за джаз.“ „И така си беше.“ – казва Петко Загоров. Той ще изпълни и емблематичната основна пиеса на този състав.

Специален участник в концерта е Васил Петров, който често гостува на Бигбенд Русе. „Нивото на оркестъра е много високо. Те са успели да достигнат до собствена звучност, с която от толкова време се срещам и ми е приятно да работим в различните аспекти на джаза на различни сцени. Винаги са ми доставяли удоволствие и репетициите, и концертите заедно с тях. Още повече, в атмосферата на Русе, сред плеяда от такива велики музиканти!“ – коментира живото наследство той. В репертоара му са джаз стандарти, а един от тях ще изпълни за първи път с този оркестър.

Концертът започва с Caravan, след което ще чуем две песни на Пеги Лий в изпълнението на Диана Димитрова.