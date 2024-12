Белослава с нов дует с Бобо и концерт в Централния военен клуб: „Всеки прави своите избори – да обичаш, да харесваш и да си от светлата страна на живота“

Мечтана среща с публиката, в подготовката на която всички най-смели мечти вече са надминати. „До събота остават репетиции и трепетно чувство, което само хората преди да излязат на сцена знаят какво е. То граничи с вълнение, с адреналин, с радост, за която могат да ни завидят.“ – споделя в студиото на Jazz FM Белослава в навечерието на концерта си на 21 декември в Централния военен клуб. Тя ще пее с JP3 – Живко Петров, Димитър Семов и Димитър Карамфилов, и с DJ Mr. Moon – Младен Димитров. С направеното от него звуково оформление програмата изключително приятно ще зарадва любителите на модерния звук. „Той няма да е изненадващ за моята публика, защото тя знае колко обичам клубното, диско и соулфул хаус звучене. Нещо класическо има в нашия прочит, защото диското и съвременната клубна музика много си приличат. И когато работиш с толкова големи музиканти, те могат да си позволят свободата да интерпретират тези съвременни тенденции по какъвто искат начин. За мен това е огромно удоволствие.“ – казва Белослава. Jazz FM е медиен партньор.

Затова и за място на провеждане на събитието изборът пада върху Централния военен клуб. DJ Ilko ще посрещне и изпрати гостите със своите сетове. А самият концерт ще предложи съвсем нова звукова картина, подготвена от Младен Димитров. „Той направи чудеса! Аранжиментите, които създадоха с Живко, са толкова изпълващи сърцето и тялото и създаващи усещане за празник, че аз мога само да си хвърлям шапката!“ – остава и за Белослава, и за аудиторията безмерното удоволствие да чуят песните ѝ в тази перспектива на нов искрящ модерен звук.

Двамата с Бобо ще изпълнят новия си дует „Харесвам те“. „Хвърлям ръкавица на всички приятели и фенове да не забравят, че това да се харесваме е по-важно от това да се мразим. Много скандален, овълчен, скучен и драматичен с отрицателен знак стана животът ни. Заливат ни тежки времена. А ние забравяме да се харесваме, да се питаме как си. Песента „Харесвам те“ е намигване към всички.“ – отправя провокация Белослава. И тъй като ние правим времената, те ще се прекрасни, ако се харесваме, ако сме съпричастни, емпатични и съпреживяваме. „Да, имаме избор! Откакто свят светува човек обича кръв и зрелища. Но да не забравяме, че душите са двигателят – това е истината, там е силата.“ – утвърждава Белослава.

Двамата с Бобо ще изпълнят и своя дует „Нямаме време“ по музика на Живко Петров и текст Белослава от албума „Слушам те“. „Тази песен е много обичана от много, много хора. За всички тези години почти нямам концерт, на който да не я изпълнявам.“ – разказва Белослава. За клипа към „Харесвам те“ тя работи Зоран Петровски, който прави и видеото към „Всеки път“ със Спенс. Сценографията е на Ева Ентова. „20 години по-късно вижте какво красиво видео направиха!“ – възкликва тя. Оператор е Радослав Гочев.

Репертоарът на концерта е от хитове от всичките години на творчеството на Белослава. И още нещо. „Решихме да подарим с най-голяма радост не само най-популярните песни. Пея и интересна интерпретация на Bésame Mucho, както и Sunny, защото тя е толкова стар хит, заслужаващ вниманието на големите музиканти, с които съм на сцената. Радостта е голяма! Празнично е! Разхождайки се във времето с толкова много написани с любов и преживяна радост песни, няма как да не идва Коледа. Много óбичен концерт. Искам всички да са здрави, да са добре, да са спокойни и щастливи, да не се гневят, защото от нас зависи. Само от нас зависи. Скоро с моя съпруг си говорихме, вече 28 години сме заедно, че се будим един до друг толкова време. Но се замислих, че това е наш избор, не е задължение. Така че всеки прави своите избори – да обичаш, да харесваш и да си от светлата страна на живота.“ – споделя Белослава.

Това е любов!