Белослава преди софийския концерт от тазгодишното национално турне на 6 октомври в Sofia Live Club: „Има голяма публика за Музиката за душата“

Летните концерти на Белослава в цялата страна показаха, че има много публика за хубавата музика, знаещи слушатели, които оценяват чутото, голяма радост от общуването с изкуството, усещане за любов, светлина и сплотеност, чувство за свързаност в един празник с програма, поднесена стилно, изящно, ювелирно и красиво. Всеки път, когато видим красотата, не можем да не ѝ бъдем подвластни, както постоянно се случва на концертите на Белослава... „Точно така изглеждаше лятото! Настанаха сложни времена за интелигентната музика, все по-малко сцени се осмеляват да я представят. Сцените оредяха, но публиката – не. Има голяма публика за Музиката за душата.“ – сподели Белослава в студиото на Jazz FM.

Жадна, реагираща бурно и щастливо аудитория среща тя в цялата страна това лято. А сега програмата прелива към есента с концерт в Sofia Live Club на 6 октомври. Вратите отварят в 20:30 ч., а музикантите излизат на сцената в 21 ч. Така с настроението на неделната вечер Белослава ще зададе тона на предстоящата седмица заедно с Живко Петров, Димитър Карамфилов, Димитър Семов и Младен Димитров – DJ Mr. Moon. „Представям си се като дама, която танцува с кавалер в смокинг. С тези музиканти се чувствам достолепна и сякаш мястото ми е там, на сцената. Това, което създаваме заедно с енергията на хората, ме кара да летя. Много ще се радвам да споделим хубавата музика!“ – покани ни на празник Белослава в интервюто по Jazz FM.

Вокалистката дойде в студиото ни с плоча с издадения току-що на винил „Слушай ме“ от 2005 г. „Вече знам, че отредената ни в този живот мисия е да обичаме! Имам невероятната възможност да изразя цялата си любов чрез музиката. Тя е за всеки, до когото достига, и до когото не достига. Всичко останало предстои!“ – е написала на обложката тогава Белослава. Четейки думите ѝ сега виждаме 19 години, изживени точно по този начин. Премиерата ще бъде на парти за слушане на плочи в средата на ноември. А за Коледа на винил ще излезе сингълът „Душата ми“, който има няколко версии към оригиналната на Живко Петров – на Младен Димитров, Тони Рикев, Денис Попстоев, Владислав Мичев и Волен Милчев.

Днес в „Следобедни импровизации“ очаквайте премиерата на новата песен на Белослава.