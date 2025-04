Басистите Евден Димитров и Робърт „Бъби“ Луис със съвместен концерт

Световноизвестният басист, композитор и преподавател Робърт „Бъби“ Луис гостува за първи път в България за концерт с едни от най-изявените и талантливи български музиканти от новото поколение. В основата на тази среща е басистът Евден Димитров, който се запознава със своя именит колега в началото на годината, а комуникацията между двамата не приключва след края на майсторския клас. Така постепенно се заражда идеята Робърт „Бъби“ Луис да гостува у нас и да свири с местни артисти. Концертът ще се проведе на 23 април в Sofia Live Club от 21 ч. и в него ще свирят още Божидар Василев – Trombobby (тромбон и синтезатори), Владислав Мичев (тромбон), Петър Йотов (китара) и Радо Казасов (ударни).

„Това гостуване не е просто концерт на Робърт „Бъби“ Луис в София, то е една колаборация с нас и нашата музика. Той моментално стана фен на нещата, които правим и сам поиска да свири с нас, въпреки че си има група, с която постоянно е на турне. Бъби искаше това да е един по-специален ангажимент, по време на който освен музиката му да представим и мои неща през неговата призма и обратното – неговата музика през нашия прочит. Това прави концертът много по-интересен.“ – разкрива Евден Димитров в ефира на Jazz FM. За групата, с която ще бъдат на една сцена, той споделя: „Ние сме едно семейство. Много се радвам, че най-близкият ми кръг е изпълнен с хора, които живеят, дишат музика и постоянно се развиват, непрекъснато търсят нови нива, до които да достигнат и се вдъхновяваме взаимно.“

Евден Димитров, който е добре познат на българската публика както с авторските си проекти, така и с работата си с имена като Funky Miracle, Орлин Павлов, Любо Киров и др., определя Робърт „Бъби“ Луис като свой идол, откроявайки неговия принос за развитието на бас китарата и фюжън и джаз музиката. „Той е революционер в това отношение и е вдъхновил хиляди басисти по света.“ – казва Евден Димитров и продължава: „Освен със свиренето си той вдъхновява и с погледа си към живота, с това колко е отворен към нови възможности, към поемането на рискове. Бъби е един от първите, който решава да свири акорди на бас китарата и неговият глас е толкова чист и мелодичен, че веднага ме привлече, защото беше нещо различно от конвенционалния начин на използване на този инструмент. Освен че е майстор на базата и на това да създава основа във всяка една музикална ситуация, той в същото време има много адекватен вкус, което допринася изключително много, особено когато работиш с различни артисти. Това, което на мен най-много ми хареса, е неговото мелодично мислене.“

През годините Робърт „Бъби“ Луис е работил с артисти като Стиви Уондър, Куинси Джоунс, Буутси Колинс, Маркъс Милър и мн. др. Дискографията му като лидер включва албумите 1UP! Adventures & Quests Episode III и Hero Dynasty, които затвърждават неговия несравним почерк. „Харесвам хора, които имат отворено мислене, за които не е проблем да излязат извън зоната си на комфорт и да скочат и с двата крака в дълбокото, когато става въпрос за музика. Там са всички идеи, там е цялото вдъхновение – в това да си смел, да поемаш рискове и да държиш ушите си отворени, а не да се сравняваш с миналото и да се опитваш да гониш нещо, което вече се е случило.“ – обяснява Евден Димитров, който също като американския басист е много отдаден на преподавателската си работа. По този повод той описва своя подход така: „Опитвам се да вдъхновя всички мои ученици и студенти да поемат рискове, да не мислят за временната награда или за финансовата страна на нещата, а по-скоро да търсят приключението, да са мечтатели, да поемат в различни посоки и да опитват неща, от които са се страхували. Това ни прави по-смели като артисти и по-убедителни, когато излизаме на сцена.“

За Евден Димитров предстоящия съвместен концерт с Робърт „Бъби“ Луис ще бъде сбъдната мечта. Докъде се простират най-смелите мечти на талантливия български басист? „Освен да създам семейство, да имам деца и да съм добър баща другата ми мечта е да не спирам да създавам музика и да не спирам да създавам музика с хора, които обичам, които уважавам, хора, които ме вдъхновяват, защото това беше мечтата ми, още когато започнах да се занимавам с музика. Ако успея да правя това нещо всеки ден и само и единствено това нещо, няма какво повече да искам от света и от живота. Това ми доставя толкова голямо удоволствие, че не мога да си представя какво друго може да ме зарадва толкова силно.“ – заключава Евден Димитров.

Цялото интервю на Таня Иванова с него може да чуете чрез плейъра под основната снимка.