Барбра Страйсенд представя корицата на мемоарната си книга My Name Is Barbra

Легендарната американска певица, актриса и режисьорка Барбра Страйсенд разкри как ще изглежда корицата на дългоочакваната ѝ автобиографична книга. My Name Is Barbra излиза на 7 ноември от каталога на Viking, подразделение на Penguin Random House. На корицата е снимка на Страйсенд от филмa с нейно участие Funny Girl от 1968 г., донесъл ѝ „Оскар“. Самата Барбра е носителка на десетки престижни награди, сред които още „Еми“, „Грами“ и „Тони“. My Name Is Barbra е заглавието на неин музикален албум от 1965 г., както и на телевизионно предаване.

Мемоарите на Барбра Страйсенд първоначално трябваше да излязат през 2015 г., но появата им беше отложена за 2017 г. В интервю на Джими Фалън от 2021 г. Барбра сподели, че има предложение за подобна книга още от 80-те г., отправено от Жаклин Кенеди Онасис, която по онова време е редактор в американската издателска компания Doubleday. През годините докато е работила по книгата, Барбра Страйсенд е имала моменти, в които се е чудила дали изобщо иска да пише за живота си и да преживява отново знакови епизоди от него.

Издателите на мемоарите My Name Is Barbra посочват, че книгата разказва за живота и изключителната кариера на Страйсенд, проследявайки израстването ѝ в Бруклин, нейните първи изяви в нощните клубове на Ню Йорк, участието ѝ във филма Funny Girl и последвалите огромни успехи в различни сфери на изкуството. „Книгата е като самата Барбра - откровена, забавна, упорита и очарователна.“ – се посочва от издателството.